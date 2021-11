U&D, il ritorno di Teresanna e la caduta di stile di Armando

L’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne è stato ricco di sorprese e di polemiche: come sempre, in studio è accaduto davvero di tutto. Dal ritorno di Teresanna Pugliese allo scivolone di Armando, non possiamo certo dire di esserci annoiati.

U&D, Teresanna Pugliese torna in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne ci ha concesso un momento revival, con Teresanna Pugliese: sono passati quasi 10 anni da quando l’avevamo conosciuta, proprio sul trono dello show di Maria De Filippi. La sua è stata una storia lunga e tormentata, fatta di uscite e ingressi (dallo studio, ovviamente!), per poi concludersi con una bellissima scelta accanto a Francesco Monte. Tra di loro le cose non sono poi andate bene, ma oggi Teresanna è felice insieme a suo marito Giovanni e al loro bellissimo bimbo.

In occasione del suo ritorno a Uomini e Donne, l’ex tronista si è lasciata andare a qualche confessione. Ha raccontato di come Monte gliel’abbia fatta pagare quando, al suo turno sul trono, l’ha lasciata a lungo sulle spine prima di sceglierla. E ha accennato ad un tradimento di lui, senza entrare troppo nei dettagli, evidentemente perché si tratta di un capitolo ormai sepolto nel suo passato, che non vuole rivangare. Infatti, la Pugliese ha ammesso di non aver mai più visto Francesco e di aver messo una pietra sopra a quella storia che tanto l’ha fatta soffrire.

U&D, lo scivolone di Armando (e le sue lacrime)

La seconda parte della puntata ci ha catapultati nuovamente nel mondo odierno, con Armando a centro studio. Il cavaliere sta uscendo con Nancy, la quale ha candidamente ammesso di aver cambiato completamente idea su di lui: inizialmente non aveva apprezzato il suo atteggiamento arrogante, ma uscendoci insieme ha scoperto il suo lato più simpatico. “È una persona che sa ascoltare e sa dare consigli” – ha rivelato la dama. Tuttavia, a frenare è proprio Armando. L’uomo si è rivelato essere confuso, a causa del lavoro di Nancy.

Lei è infatti molto impegnata, soprattutto in questi giorni (ha dovuto anticipare del lavoro per poter partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne), e a quanto pare la cosa non è andata giù al cavaliere: “Io sono una persona che nel rapporto di coppia passa tanto tempo al telefono. Lei è molto bella, ma non mi piace il tipo di vita che fa”. Poi, ha azzardato un concetto che ha fatto rumoreggiare un po’ il pubblico: “Io vorrei una donna disoccupata, che ha tanto tempo libero”. Queste parole non hanno certo fatto buona impressione, e anche se Armando ha cercato di fare un passo indietro, lo scivolone era ormai stato fatto.

Molto bello, a questo proposito, l’intervento di Teresanna: “Il lavoro è fondamentale, quando una donna lavora, è anche una donna piena di stimoli, gli stessi che puoi riscontrare tu in una relazione anche quando poi avrete del tempo libero da condividere insieme”. L’ex tronista ha avuto anche un altro merito, quello di portare a galla il lato più fragile di Armando, semplicemente chiedendogli quali sono le sue intenzioni: “Io rivoglio la mia vita di prima, e non tutti possono darmela. Fin quando non trovo la persona che dico io, me ne resto da solo perché non mi manca nulla”.

Con le lacrime agli occhi, ha proseguito: “Nella mia vita ho avuto casa, convivenza, rispetto reciproco, anteporre il partner a se stessi. Ho avuto questo, e ho perso tutto. Ciò che è materiale, io ce l’ho. Ma è un materiale povero perché sono da solo, e se non arriva la donna giusta, allora resto da solo”. La sofferenza dietro queste sue parole ha cancellato con un colpo di spugna tanti altri comportamenti che, nel passato, avevano dato una “brutta reputazione” ad Armando. E se c’è comunque ancora tanto lavoro da fare, per una volta si è almeno mostrato sincero.