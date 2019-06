Uomini e Donne, Giorgio Alfieri e Martina Luciani di nuovo insieme su Instagram

editato in: da

Giorgio Alfieri e Martina Luciani, due fra i protagonisti più amati di Uomini e Donne, tornano insieme su Instagram.

Era il 2006 quando la giovane romana stregò il calciatore partecipando al programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora oggi in tanti li ricordano con affetto. La coppia si è riunita in questi giorni in occasione della comunione di Asia, la figlia nata dalla loro relazione. La bambina ha voluto accanto a sé entrambi i genitori in questo giorno così importante per lei. D’altronde Giorgio Alfieri e Martina Luciani dopo litigi e accuse, si sono chiariti e oggi sono in ottimi rapporti.

Dopo un percorso travolgente, tanti baci davanti alle telecamere e sorprese, il calciatore scelse di regalare il suo cuore alla romana. Nel 2008 coronarono il loro amore con la nascita di Asia, ma nel 2016 decisero di separarsi definitivamente a causa – si vocifera – dei continui tradimenti di lui. Nonostante la rabbia e le frecciatine, Martina e Giorgio sono riusciti a regalare alla loro bambina un’infanzia felice, cercando di superare i loro dissapori per il suo bene.

Proprio qualche tempo fa l’ex tronista aveva ringraziato pubblicamente l’ex fidanzata per averle permesso di trascorrere del tempo con la figlia nonostante gli attriti del passato. “Io la amo profondamente e anche se tra noi le cose non sono andate bene – aveva risposto l’ex tronista di Uomini e Donne – e a volte avrei voluto ucciderti, sei sempre il padre di mia figlia. Lei ti ama profondamente, tu ami lei e io sono felice così”.

Oggi le strade di Martina Luciani e Giorgio Alfieri si sono divise, ma i due continuano a volersi bene e ad essere prima di tutto dei bravi genitori. Lo dimostra la foto postata su Instagram dall’ex calciatore, in cui appaiono sorridenti insieme ad Asia. L’ex corteggiatrice nel frattempo ha avuto un altro figlio da Patrizio Pascucci.