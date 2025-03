Chi è Tommy Cassi, il concorrente di LOL – Chi ride è fuori 5

Fonte: IPA Tommy Cassi

Tra i giovani artisti e comici che hanno saputo fare delle piattaforme social un luogo capace di valorizzare la propria arte e creatività, Tommy Cassi è un nome conosciuto e apprezzatissimo da una generazione che si sente rappresentata dai suoi video e i suoi contenuti.

Genovese, sorridente e impegnato in diversi progetti, Tommaso è pronto a farci ridere ancora una volta grazie alla partecipazione nel cast di Lol 5, lo show di Prime Video in cui la vera sfida è non ridere. Scopriamo i momenti più importanti della sua carriera.

Chi è Tommy Cassi

Tommy Cassi, pseudonimo di Tommaso Cassissa è uno dei giovani talenti liguri che nel giro di pochi anni ha saputo ritagliarsi una fetta di fan sui social e non solo. Nato a Genova l’11 febbraio 2000, nel corso degli anni degli studi ha scelto di portare avanti la passione artistica iniziando a condividere video comici su Youtube per poi passare a piattaforme come Instagram e TikTok.

Un amore nato anche grazie al fratello che, come raccontato da Tommaso in un’intervista, lo ha avvicinato alla cinepresa fin da giovane: “È stato grazie a mio fratello più grande. Ha tre anni più di me, da piccolissimo era fissato con la regia, i primissimi video che ha girato li ha fatti con la telecamera che si era fatto appositamente regalare. E io ero il suo protagonista. Insomma, la sua cavia con cui faceva gli esperimenti”.

Il personaggio di Tommy Cassi arriva nel 2017, momento in cui inizia a curare i suoi profili ottenendo grande seguito e visualizzazioni. Tra i temi più cari al creator, la vita degli studenti e i grandi e piccoli disagi dei ragazzi delle nuove generazioni che Tommaso tocca con leggerezza e simpatia, diventando una valvola di sfogo e ironia per chi condivide le stesse sensazioni.

Oltre ai traguardi raggiunti sui social, nel 2020 Tommaso pubblica il suo libro dal titolo Mi giustifico!, un manuale di sopravvivenza per studenti e sbarca su Boing per presentare lo show Boing Challenge.

Nel corso della sua carriera, si avvicina anche al mondo della recitazione partecipando a diversi lavori: nel 2022 è parte del cortometraggio La bambola di pezza, mentre nel 2023 è il volto di Andrea nel docufilm Pooh- Un attimo ancora.

Nel 2024 è anche parte del cast di due film: Un oggi alla volta, con la regia di Nicola Conversa e Io e te dobbiamo parlare, film con Leonardo Pieraccioni con la regia di Alessandro Siani.

Tommy Cassi è anche grande amante della musica e amico di una serie di volti noti del panorama artistico genovese: non solo Alfa ma anche Olly, vincitore di Sanremo 2025, con cui il creator ha vissuto momenti bellissimi nel corso degli anni degli studi.

Con lui, in un certo senso, ha condiviso anche l’avventura della kermesse conducendo Il podcast di Sanremo con Aldo Vitali e Lodovica Comello.

Tommy Cassi nel cast di “Lol 5”

Ormai molto noto e apprezzato, Tommy Cassi continua a macinare successo in una carriera che gli ha aperto le porte di uno degli show comici più apprezzati degli ultimi anni. Il creator è infatti protagonista, insieme ad altri 9 comici, della quinta stagione di Lol – Chi ride è fuori: un’opportunità ulteriore per dimostrare la sua capacità di far ridere come accaduto in Stand Up! Comici in prova, programma che, nel 2022, lo ha visto come concorrente.

“Ho vissuto questa esperienza con entusiasmo, forse perché non avevo questa carriera decennale alle spalle da difendere, ho pensato solo a divertirmi e a godermi il momento. Mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando ero piccolo e andavo alle giostre con i miei amici” ha raccontato in un’intervista, fiero di aver potuto sfoggiare la sua ginnastica facciale per evitare di ridere.