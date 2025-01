LOL: Chi ride è fuori, cast e quando esce la quinta stagione

Tutto pronto per la quinta stagione di "LOL", il programma comico in cui far ridere è una questione serissima: ecco cast e data di uscita

Fonte: IPA Angelo Pintus e Alessandro Siani conducono la quinta stagione di "LOL: Chi ride è fuori"

Pronti a ridere con la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il programma di Prime Video che per il quinto anno lascerà spazio a 10 volti della risata in una competizione in cui tutto è concesso, eccetto ridere.

Quest’anno, in control room una nuova coppia di arbitri, che per 6 ore dovranno controllare che i comici facciano ridere i propri avversari mantenendo la massima serietà. Ma chi vedremo impegnato in questa impresa? Ecco il cast completo e la data di uscita ufficiale.

“LOL 5”, il cast della nuova stagione

Far ridere a tutti i costi, ma senza cadere nei propri tranelli: è questo il segreto di LOL: Chi ride è fuori, il format targato Prime Video che torna per una quinta, entusiasmante stagione.

Tra le novità del programma, un inedito duo di conduttori e arbitri della risata: Alessandro Siani e Angelo Pintus prendono il posto di Fedez e Frank Matano per stimolare i concorrenti e controllare che nessuno nasconda una risata di troppo.

Anche quest’anno, saranno 10 i comici chiusi per sei ore in una stanza con l’obiettivo di far ridere i loro avversari e aggiudicarsi un premio di 100.000 euro da donare a un ente benefico a scelta.

Le regole sono semplici: dalla stand up, alle battute, fino alle facce e ai travestimenti, tutto è concesso, eccetto ridere a propria volta. Alla prima risata di uno dei partecipanti, infatti, dalla control room verrà assegnato un cartellino giallo di ammonizione. I concorrenti dovranno fare attenzione a non ridere più di due volte, quindi: se questo non dovesse succedere, Alessandro Siani e Pintus assegneranno il temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Come accaduto nelle scorse edizioni, poi, i due conduttori potranno, molto probabilmente, movimentare le fasi più serene della competizione azionando pulsanti e “costringendo” i protagonisti a sfidarsi in prove sul palco e divertenti siparietti di improvvisazione.

Per la stagione 2025, il cast completo pronto a sfidarsi sarà composto da Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Insieme a loro, poi, il vincitore della seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il programma che, insieme a Mago Forest, Katia Follesa e Lillo Petrolo, decreterà il decimo concorrente ufficiale.

Quando esce “LOL 5”

Per chi volesse ridere insieme ai comici di LOL: Chi ride è fuori, l’appuntamento è per il 27 marzo 2025, data in cui il programma verrà rilasciato ufficialmente sulla piattaforma Prime Video. La nuova stagione del comedy show ci terrà compagnia per 6 episodi prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios.

Da segnare sul calendario anche il 27 febbraio, data di rilascio della seconda stagione di LOL Talent Show, per scoprire in anteprima il decimo concorrente in gara e portarsi avanti con una buona dose di risate.

Non resta quindi che aspettare il mese di marzo per scoprire quale comico riuscirà a ottenere il titolo di professionista della (non) risata, aggiungendosi a Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri e Giorgio Panariello, vincitori ufficiali delle quattro edizioni precedenti.