Tom Holland, perché è a Roma con Fabio Rovazzi

Spiderman è appena arrivato a Roma e soprattutto è in compagnia di Fabio Rovazzi. Non è uno scherzo, ma quanto realmente accaduto nelle ultime ore nella Capitale. Tom Holland, l’attore britannico famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo dell’uomo ragno, è stato immortalato in una foto insieme a Fabio Rovazzi, il cantante milanese che ha appena terminato la sua esperienza al Festival di Sanremo.

L’incontro tra Tom Holland e Fabio Rovazzi

Dopo aver fatto coppia per cinque sere con l’infaticabile Orietta Berti, Rovazzi ha formato un altro strano duo con il Peter Parker del grande schermo. Ma come è stato possibile che due personaggi così lontani si siano incontrati? L’attore britannico ha fatto tappa nella Capitale per promuovere il film Uncharted, tratto dall’omonima serie bestseller di videogiochi, in cui recita insieme Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Durante la presentazione del film all’interno di una location con vista sul Colosseo, l’attore si è scattato una fotografia con quello che è uno dei monumenti più famosi d’Italia e l’ha postata sul suo profilo Instagram. Lo scatto ha attirato l’attenzione di Rovazzi, a Roma in occasione della presentazione del film e che non si è fatto sfuggire l’occasione di commentare il post dell’attore invitandolo a prendere un caffè.

Holland ha preso sul serio il commento del cantante, tanto che non si sono limitati a prendere un semplice espresso, ma a pranzare insieme sempre nell’affascinate cornice del Colosseo. Cosa si siano detti i due a tavola non si sa, ma di sicuro è stato un momento piacevole tanto da meritare di essere immortalato. Infatti, l’artista milanese ha postato sul suo profilo Instagram la foto in compagnia dell’attore con il divertente commento “la prossima volta carbonara bro”.

I commenti più simpatici

Nel giro di poche ore lo scatto è diventato virale, tanto da collezionare oltre 200mila like e simpatici commenti da parte di alcuni colleghi. Tra questi non è passato inosservato quello di Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico di Radio Deejay che ha commentato “È forse questo il multiverso di cui tutti parlano?” o di Lillo, uno dei componenti del duo comico Lillo&Greg e protagonista del programma LoL che ha affermato “Sei più Peter Parker di lui!”.

Non solo Rovazzi

Rovazzi non è stato l’unico personaggio nostrano incontrato dall’attore britannico. L’interprete di Spiderman è un grande appassionato di calcio e tifoso del Tottenham e questa mattina ha incontrato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma e la star britannica si sono incrociati al Campidoglio in occasione di uno spot e hanno deciso di concedersi un caffè insieme.

I progetti futuri di Holland

Dopo aver vestito i panni di Nathan Drake, Holland è pronto a una nuova fatica, interpretare i panni di Fred Astaire in un biopic ispirato al ballerino di tip tap diventato famoso per le sue coreografie in coppia con Ginger Rogers. Poter portare sul grande schermo l’artista americano è un sogno per l’attore britannico: da grande appassionato di danza si è cimentato in teatro interpretando Billy Elliot. Anche se, in base alle ultime volontà di Astaire, finché è rimasto in vita e nel suo testamento, ha sempre vietato i diritti per realizzare un film su di lui.