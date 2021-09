Tom Felton, malore per l’attore di Harry Potter durante un torneo di golf

Che fine hanno fatto i protagonisti di Harry Potter

Tom Felton, il celebre Draco Malfoy di Harry Potter, ha avuto un malore durante un torneo di golf. L’attore stava prendendo parte al Celebrity Match della Ryder Cup di golf in Wisconsin quando si è sentito male. Gli organizzatori non hanno fornito molte informazioni riguardo quanto sia accaduto, ma hanno spiegato che il divo “è stato portato in ospedale”.

34 anni e una carriera come attore e musicista, Felton, secondo le testimonianze, era cosciente quando è stato soccorso sul green. Sarebbe poi stato trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni di salute. Grande appassionato di golf, Tom stava giocando accanto a Teemu Selanne, ex hockeista su ghiaccio, prima di sentirsi male. I due stavano affrontando i campioni olimpici Mike Eurzione e Dan Jansen in uno dei match a undici buche del torneo. Non è chiaro cosa si accaduto dopo, di certo la notizia del ricovero di Felton ha creato grande apprensione nei fan.

Classe 1987, l’attore è originario di Epsom, nel Surrey. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema quando era giovanissimo. Dopo il primo provino, realizzato a otto anni, ha iniziato a girare il mondo, ed è approdato in pellicole famosissime come Anna and the King di Jodie Foster nei panni di Louis, il figlio della protagonista.

Ma il vero successo è arrivato negli anni Duemila quando Tom Felton è stato scelto per vestire i panni del perfido Draco Malfoy di Harry Potter. Un personaggio amato/odiato dai fan della saga che gli ha regalato una fama enorme. H”o davvero tentato di avere il ruolo di Harry Potter, ma alla fine mi hanno scelto per interpretare il suo nemico – aveva raccontato, parlando dei film della saga ispirata ai romanzi di J.K.Rowling -. A dir la verità, comunque, è davvero divertente interpretare il bambino cattivo, perché è una cosa che ha molte qualità. E Daniel Radcliffe e io andavamo davvero d’accordo fuori dal set, così che era davvero divertente girare”.

Dopo l’ultimo film della serie di Harry Potter, l’attore ha preso parte a La ragazza del dipinto e alla serie tv come The Flash. In seguito ha collaborato con Netflix nel film Guida per babysitter a caccia di mostri.