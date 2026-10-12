Tobey Maguire celebra il matrimonio dell’ex moglie ad appena 19 giorni dal divorzio. Cos’è successo al primo Spider Man

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Getty Images Tobey Maguire celebra il matrimonio della ex moglie

Non tutte le separazioni finiscono con porte sbattute e rancori impossibili da superare. A volte, anche quando un matrimonio arriva al capolinea, resta un legame capace di trovare una nuova forma.

Tobey Maguire ne è un esempio piuttosto curioso: l’attore che ha portato Spider-Man sul grande schermo ha officiato le nozze dell’ex moglie Jennifer Meyer con il nuovo compagno Geoffrey Ogunlesi, appena 19 giorni dopo aver messo la parola fine al loro matrimonio anche davanti alla legge. Un tempismo che potrebbe far storcere il naso, ma che in realtà ha una motivazione molto più semplice di quanto ci si immagina.

Tobey Maguire celebra il matrimonio dell’ex moglie

Una cerimonia da cartolina, una lista di invitati decisamente hollywoodiana e un celebrante che nessuno si sarebbe aspettato di vedere in quel ruolo. Jennifer Meyer e Geoffrey Ogunlesi si sono sposati il 10 ottobre alle Hawaii, in una cornice da sogno. A rendere la giornata ancora più particolare ci ha pensato proprio Tobey Maguire, il suo ex marito, che ha accompagnato i due durante lo scambio delle promesse.

L’attore, diventato celebre in tutto il mondo per aver interpretato Peter Parker nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, si è ritrovato così in un ruolo decisamente insolito: quello di celebrare il matrimonio della donna con cui ha condiviso quasi vent’anni di vita.

Una scelta che dice molto del rapporto che i due sono riusciti a mantenere dopo la separazione, arrivata con un divorzio definitivo solo 19 giorni prima della nuova cerimonia.

Tra gli ospiti non sono mancati nomi di primo piano: Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos con la moglie Lauren Sánchez Bezos e Courteney Cox. Un parterre che ha riunito volti noti del cinema e dell’imprenditoria, ma è stata soprattutto la presenza di Maguire a catturare l’attenzione.

Alla festa erano presenti anche i figli che ha avuto con l’attore, Ruby Sweetheart, 19 anni, e Otis Tobias, 17, insieme alla figlia più piccola avuta con Ogunlesi, nata nel 2026. Una famiglia allargata che, almeno per questa occasione, si è ritrovata tutta insieme per festeggiare un nuovo inizio.

Perché Tobey Maguire ha sposato la sua ex moglie

La domanda, a questo punto, viene spontanea: come si arriva a officiare le nozze della persona con cui si è condivisa una parte importante della propria vita? Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche anno.

Tobey Maguire e Jennifer Meyer si sono conosciuti nel 2003, nel 2007 si sono sposati e hanno avuto due figli. Nell’ottobre 2016, però, hanno annunciato la separazione.

La fine del matrimonio non ha coinciso con quella del loro legame familiare. I due hanno continuato a crescere insieme Ruby e Otis, mantenendo un rapporto che, con il passare del tempo, si è dimostrato molto più sereno di quanto ci si potrebbe aspettare da una coppia di ex di Hollywood.

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Jennifer ha chiesto ufficialmente il divorzio nel 2020, ma la procedura si è conclusa soltanto il 21 settembre 2026. 19 giorni prima delle nuove nozze, dunque, non della loro separazione effettiva, che risale a quasi dieci anni fa.

E il rapporto tra i due sembra essere rimasto solido anche mentre Jennifer costruiva una nuova relazione. Nel 2024 la designer aveva annunciato il fidanzamento con Ogunlesi e, a giugno 2026, aveva raccontato sui social di essere diventata mamma per la terza volta. Nel frattempo, lei e Maguire hanno continuato a condividere momenti importanti della vita dei figli e persino le festività.

Meyer, in un’intervista, aveva descritto con affetto il rapporto con l’ex marito e con il nuovo compagno, spiegando che viaggiano insieme e trascorrono insieme compleanni e feste. Aveva anche definito Maguire un padre e un ex marito straordinario, raccontando che lui e Ogunlesi si vogliono bene e che la loro famiglia allargata funziona.

Ecco perché la presenza dell’attore alle nozze non sembra essere il capitolo di una separazione rimasta in sospeso. Piuttosto, è il segno di un equilibrio trovato nel tempo, con i figli al centro e la possibilità di essere felici anche quando le strade sentimentali prendono direzioni diverse.