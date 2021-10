Thylane Blondeau, da “bambina più bella del mondo” a donna super sexy

Thylane Blondeau, ex bambina più bella del mondo, è il volto social 2018

Thylane Blondeau, eletta quando aveva solo sei anni “bambina più bella del mondo” ha sfilato alla Paris Fashion Week spring-summer 2022, per Etam. E a 20 anni oggi, fasciata in lingerie sexy, ha dimostrato di essersi trasformata in una donna altrettanto bella e sicura di sé, con una carriera nel mondo della moda che non accenna a arrestarsi, anzi.

La modella francese, nata il 5 aprile del 2001 ad Aix-en-Provence, in Francia, ha sfilato mostrando i suoi addominali tesi e le spalle toniche in un reggiseno incrociato e slip di pizzo nero all’evento Etma durante la settimana della moda di Parigi.

Thylane, figlia dell’attrice e conduttrice televisiva Véronika Loubry e dell’ex calciatore Patrick Blondeau, ha cominciato a posare a 4 anni, a 6 è stata eletta la “bambina più bella del mondo” e ancora oggi, modella super richiesta, è meravigliosa. Tanto da essere stata eletta “volto social” nel 2018.

Già nel 2005, a soli 4 anni, Thylane aveva sfilato per Jean-Paul Gaultier alla Paris Fashion Week.

Nell’agosto 2011, a soli 10 anni, Tom Ford la scelse come modella per Vogue Francia di cui era guest editor: fu la più giovane modella ad aver mai posato per la rivista. Ma le sue foto per la pubblicità, con abbigliamento e trucco per adulti, sollevarono molte polemiche sulla sessualizzazione precoce delle bambine nel mondo della moda. Vestita con abiti corti e molto truccata Thylane sconvolse il pubblico, ma sua madre Veronika Loubry, volto della televisione francese e oggi stilista e designer, dichiarò: “L’unica cosa che mi sconvolge di quelle foto è la collana che Thylane indossa, del valore di 3 milioni di euro”.

Oggi Thylane è una delle modelle più richieste e pagate, nonostante non sia altissima (168 cm). Con quel viso d’angelo, gli occhioni blu e una bocca sexy e imbronciata, è irresistibile.