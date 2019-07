The Real Housewives of Naples: cos’è il reality di cui tutti parlano (con Noemi Letizia)

editato in: da

Si intitola The Real Housewives of Naples il nuovo docu-reality che andrà in onda su Real Time e avrà fra i suoi protagonisti Noemi Letizia.

Protagonista per anni delle cronache rosa, la bella napoletana sarebbe pronta a tornare in tv per raccontare la sua vita fatta di lusso, party e amicizie importanti, sullo sfondo di una splendida Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni infatti sarebbe entrata nel cast della versione americana di The Real Housewives of Naples, versione italiana del famoso reality americano.

Il format racconta le vite di alcune casalinghe che vivono in quartieri agiati, fra tradimenti, intrighi e ville luxury. Il reality, che sbarcherà presto in Italia, avrà fra i suoi protagonisti proprio Noemi Letizia e Alessandra Rubinacci, organizzatrice del party Limitless.

Nel cast dovrebbero esserci anche Simonetta De Luca, Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte, Daniela Sabella e Stella Giannicola. La più attesa però rimane Noemi Letizia, che negli ultimi anni si era allontanata dal mondo della tv per inseguire nuovi progetti.

La ragazza di Portici è molto cambiata e oggi è una it-girl raffinata e seguitissima su Instagram. Alle spalle ha un matrimonio finito con Vittorio Romano, imprenditore napoletano da cui ha avuto due figli. La coppia era convolata a nozze nel giugno del 2017 dopo ben sette anni di fidanzamento, per poi dirsi addio appena tre mesi dopo la cerimonia, fra liti furibonde e accuse.

Dopo fine delle nozze, Noemi era tornata a sorridere accanto a Salvatore, imprenditore suo coetaneo e in seguito aveva vissuto un breve flirt con Carlo D’Orta, noto avvocato romano e suo amico. Oggi è legata a Carlo Pica, potente costruttore napoletano di 50 anni con alle spalle un matrimonio e due figli.

In passato, grazie al supporto del compagno, Noemi si era lanciata in alcuni progetti interessanti: una linea di costumi, rivelatasi un flop, e una pizzeria a Napoli. Nei giorni scorsi ha presentato il suo nuovo profumo con un party straordinario organizzato sulla nave Tortuga, fra balli e canti sino a tarda notte.