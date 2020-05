Temptation Island, Paolo e Clizia nuova coppia? Lei svela la verità

editato in: da

Clizia Incorvaia, splendida in quarantena

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sbarcheranno presto a Temptation Island Vip? La redazione di Maria De Filippi ha confermato che i casting per la trasmissione sono iniziati ed già partita la caccia ai nomi delle coppie che metteranno alla prova il loro amore.

Non è ancora chiaro quando inizierà Temptation Island Vip, nè come si svolgeranno le registrazioni, vista la necessità di mantenere le distanze, nonostante ciò l’attesa è molta. Il pubblico non vede l’ora di scoprire le storie e i tormenti delle coppie che affronteranno la grande prova nel reality di Maria De Filippi. Fra i possibili concorrenti in questi giorni si è parlato molto di Clizia e Paolo.

Il figlio di Eleonora Giorgi e l’influencer di Instagram si sono conosciuti al GF Vip. La loro love story è continuata, anche se a distanza, nonostante la fine del reality di Alfonso Signorini. I due si tengono costantemente in contatto e sperano di potersi riabbracciare presto. Nel frattempo Clizia ha commentato la notizia secondo cui lei e Ciavarro potrebbero presto sbarcare a Temptation Island Vip.

“Assolutamente no – ha detto al settimanale Nuovo -. Questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”. La Incorvaia è reduce dall’addio a Francesco Sarcina da cui ha avuto una figlia, Nina. La piccola però non ha ancora conosciuto Paolo, Clizia infatti vuole fare le cose per gradi. “Innanzitutto dobbiamo viverci – ha raccontato – e poi capiremo se ci sarà l’incontro con Nina”.

Nel frattempo la relazione procede a gonfie vele per la gioia di Eleonora Giorgi che per prima aveva fatto il tifo per la coppia. “Paolo mi ha raggiunto con tantissimi messaggi e con lunghe telefonate – ha spiegato Clizia -. Però non possiamo infrangere la legge e rischiare una denuncia, data la situazione in cui ci troviamo ora con un’Italia piegata in due. Portiamo rispetto a questa situazione molto drammatica”.

“Lui è sempre molto attento, è un uomo di altri tempi – ha aggiunto la Incorvaia -. […] Mi ha sempre dato attenzioni, ma non sui social network perché non vogliamo farci divorare, come è accaduto a tanti altri colleghi. Quindi stiamo preservando qualcosa di nostro e di magico”.