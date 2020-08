Temptation Island, Manila Nazzaro commenta lo schiaffo di Antonella Elia a Pietro

editato in: da

Temptation Island oggi è ormai diventato a tutti gli effetti un vero e proprio evento popolare, che scatena discussioni, riflessioni e numerosissime polemiche. Protagonisti indiscussi dell’ultima edizione Antonella Elia e Pietro Delle Piane che, con la loro turbolenta relazione, hanno catturato l’attenzione del pubblico che ha seguito con attenzione le loro vicissitudini.

Proprio la coppia formata dalla Elia e da Pietro, infatti, è diventata protagonista di un accesissimo falò: un faccia a faccia in una lotta senza esclusioni di colpi. Lo scontro tra i due ha diviso anche il pubblico, sopratutto quando la Elia, nota ai più anche per il suo carattere esplosivo, si è lasciata andare dando uno schiaffo all’ormai ex compagno dopo aver scoperto del presunto bacio con la tentatrice Beatrice De Masi.

Il gesto di Antonella ha inevitabilmente scatenato una netta divisione tra chi ha condannato il suo atteggiamento e chi, invece, lo ha giustificato, sottolineando le asprissime parole che Pietro ha riservato alla showgirl durante la trasmissione. A schierarsi dalla parte della Elia è arrivata anche Manila Nazzaro, con la quale ha legato molto all’interno dello show.

Ed è stata propria la Nazzaro che, alle pagine del settimanale Oggi, ha svelato qual è il suo pensiero circa il discusso gesto di Antonella: “Ha fatto bene. Non si dovrebbero alzare mai le mani, ma lì si è superato il limite del rispetto. Antonella è forte, ce la farà. […] Pochi giorni fa ci siamo viste a cena da me a Roma, con Valeria. Ci siamo confidate tanti segreti a microfoni spenti“, ha commentato.

Una solidarietà femminile che se da una parte racconta il legame speciale nato grazie a Temptation, dall’altra sottolinea anche quanto le affermazioni di Pietro non siano passate inosservate: dichiarazioni durissime che hanno ferito non solo la Elia ma anche le tante spettatrici che si sono ritrovate ad assistere all’amarissima querelle tra due, ormai ex, compagni di vita.

Nonostante tutto, però, anche le ferite all’apparenza più profonde possono guarire. È di questi giorni, infatti, la voce di corridoio che vorrebbe un riavvicinamento in corso tra Antonella e Pietro che sono stati pizzicati insieme durante una giornata al mare. Ritorno di fiamma in vista per l’ex coppia?