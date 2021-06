Temptation Island 2021, svelate le prime coppie dello show

editato in: da

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, storia di un amore

Manca ormai pochissimo all’inizio di Tempation Island 2021 e sono state svelate le prime coppie dello show. Il programma partirà il prossimo 30 giugno con 12 concorrenti alle prese con gelosia, problemi e un amore da difendere.

Fra i primi protagonisti che sono stati presentati al pubblico ci sono Claudia e Ste. Fidanzati da quattro anni e mezzo, avevano fissato la data delle nozze per l’agosto del 2020, ma sono stati costretti a rimandare la cerimonia a causa della pandemia. A scrivere a Temptation Island è stata Claudia che, dopo il matrimonio saltato, teme che ci siano fra loro alcune questioni non risolte. 22 anni lui, 24 lei, sono pronti ad affrontare la sfida di Temptation Island, mettendo in gioco il loro rapporto.

“Ho scritto io a Temptation Island – ha raccontato Claudia nel video di presentazione – perché le cose tra di noi non sono andate bene e io ho paura, voglio capire le cose come andranno realmente”. Ste è però sicuro del loro legame e vuole dimostrare alla fidanzata di essere l’uomo giusto per lei:”Avevamo fissato la data per il 1 agosto 2020, purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rimandare – ha detto -. E quindi voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che io ho nel mio sentimento e la volontà che io ho di sposarla”.

Troviamo poi Valentina e Tommaso che hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per risolvere un problema di gelosia. I due sono fidanzati da un anno e sette mesi e hanno un differenza d’età di 19 anni. “Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me”, ha svelato lei nel video di presentazione. “Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”, le parole di lui.

A contattare il programma di Maria De Filippi è stata proprio Valentina. “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale – ha spiegato lei -. Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”.