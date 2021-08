Temptation Island 2021, il cast si riunisce per le nozze da favola di Claudia e Ste

editato in: da

Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno proferito quel tanto agognato “sì“, suggellando la loro favola bella. Per ben tre volte Ste ha chiesto a Claudia di sposarlo. La prima volta – romanticissima – è avvenuta nello stadio dell’Anconitana. Poi, quella domanda durante il falò di Temptation Island 2021, che ha intenerito il cuore delle spettatrici. Ste, però, nonostante i due sì, ne voleva un terzo a tutti i costi: perché di fronte al matrimonio, all’amore eterno, si deve essere sicuri, senza alcun dubbio, neppure un’ombra a rovinare il giorno più speciale di tutti.

Il loro è un legame che ha saputo resistere e che in realtà va avanti da tempo. Nel 2017, infatti, Stefano aveva chiesto a Claudia di sposarlo per la primissima volta. Erano ancora “giovani” – rispettivamente 24 e 22 anni – ma di fondo sapevano di essersi trovati, di avere al proprio fianco l’anima gemella. Avrebbero dovuto già sposarsi ad agosto del 2020, ma la pandemia ha rivoluzionato i loro piani. E il lockdown, inoltre, aveva creato qualche piccola spaccatura, che tuttavia si è risolta.

Neppure l’Isola delle Tentazioni li ha scalfiti. Hanno superato la prova e l’amore ha avuto la meglio. C’è però di più: dalle storie caricate su Instagram da Claudia e Ste, non abbiamo potuto proprio non notare la presenza del cast al completo di Temptation Island. Sì, persino gli ex – come Manuela e Stefano – si sono incontrati di nuovo, mettendo da parte l’astio per celebrare un amore sincero. Tra le donne dell’ultima edizione del programma targato Fascino, hanno partecipato Floriana, Manuela, Jessica, Valentina e Natasha. Per supportare Ste, invece, erano presenti anche Alessio, Federico, Tommaso, Alessandro e Stefano Sirena.

Sia Claudia che Ste hanno trascorso la serata precedente alle nozze con il cast, segno che oltre all’amore c’è ben di più: si sono creati dei legami di affetto. “Girl Power”, ha scritto Claudia nella didascalia del post, mettendo un hashtag che non lascia spazio ad alcun dubbio: “Vi amo troppo”.

Ad avere la meglio, tuttavia, è stato il romanticismo di Ste, che ha condiviso una dedica da sogno per la sua Claudia. “Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”. La vita matrimoniale per la coppia è appena iniziata. Un legame ormai consolidato, una favola bella che ci fa sorridere (e ben sperare).