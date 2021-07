Stella Bossari compie 18 anni, gli auguri speciali di Filippa e Daniele

editato in: da

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diventa modella

È un traguardo davvero importante, quello che Stella Bossari ha finalmente raggiunto: nel giorno in cui festeggia i suoi 18 anni, Filippa Lagerback e Daniele Bossari le hanno voluto regalare dei messaggi tenerissimi sui social, emozionati e felici per la loro bambina diventata ormai una splendida donna.

Stella, classe 2003, è nata in un caldo giorno di luglio per l’immensa gioia di mamma e papà, che la attendevano da tempo. Ed è stata subito il coronamento di una bellissima storia d’amore, quella che l’Italia intera aveva vissuto con Filippa e Daniele sin da quando i loro destini si sono incrociati. Negli anni, la famiglia si è trovata ad affrontare gioie e dolori, come d’altronde accade a tutti noi, ma è nella sua unione che ha trovato la forza per andare sempre avanti.

Quello che traspare da loro è un legame meraviglioso, e i messaggi che la Lagerback e suo marito hanno dedicato alla figlia per il suo compleanno ne sono una splendida testimonianza. “Città di Castello, 24/07/2003. 18 anni fa nasceva la mia Stella. Ti amo Pulce, tanto tanto. Auguri! Papà” – ha scritto Daniele Bossari sul suo profilo Instagram, condividendo tra le foto il dolcissimo annuncio del lieto evento pubblicato da un quotidiano locale proprio nel giorno della nascita della sua bambina.

Mamma Filippa ha invece scelto alcuni tra gli scatti più belli dell’album di famiglia per fare gli auguri a Stella: “18 anni di gioia e amore, sei vita e luce, un dono prezioso. Auguri Pulce del mio cuore”. La ragazza ha sempre avuto un rapporto speciale con sua madre. Entrambe bellissime e accomunate da un sorriso in grado di sciogliere i cuori, hanno sempre vissuto insieme le tappe più importanti della loro vita. E se Stella è stata l’incantevole damigella che ha accompagnato Filippa e Daniele all’altare, la Lagerback le è stata vicina nei suoi traguardi più grandi.

Come il diploma, quel tanto agognato baccalaureato europeo che si è guadagnata studiando con impegno negli ultimi anni. Ma anche nei suoi primi passi da modella, quando ha posato per un servizio fotografico che ha colto l’essenza di Stella in bellissime immagini in grado di conquistare tutti. Un legame simbiotico, tra mamma e figlia, che continua ad emozionarci. Anche se la giovane Bossari è ormai una donna.