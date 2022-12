Stefano De Martino, la confessione su Emma: “Anni capovolgenti”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno condiviso un pezzo del loro cammino di vita insieme. Giovanissimi si innamorarono negli studi di Amici di Maria De Filippi, per poi lasciarsi quando il ballerino conobbe Belen Rodriguez. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e il loro rapporto è cambiato negli anni, come ha raccontato senza tabù lo stesso De Martino.

Stefano De Martino, la confessione sul rapporto con Emma

Hanno condiviso gli anni più belli, quelli della giovinezza: Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti ad Amici, quando volevano mettere in mostra il loro talento e iniziare la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Si sono innamorati tra i banchi della scuola più famosa d’Italia e il loro amore è andato avanti per quattro anni, prima di dirsi addio.

La fine della loro storia d’amore non passò di certo inosservata, perché vissuta sotto la luce dei riflettori e soprattutto perché decretata dall’arrivo di Belen Rodriguez nella vita dell’ex ballerino, che decise di troncare la relazione con la cantante. Nel frattempo sono passati tanti anni dalla fine della loro storia, e le cose sono decisamente cambiate.

A parlarne è stato proprio Stefano nel nuovo programma La conferenza stampa. Così tra una domanda su Belen e un’altra, ha spiegato in che rapporti è oggi con Emma: “Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”.

Anche se oggi lui è uno dei volti più amati della tv e lei una delle artiste più note del panorama musicale italiano, è impossibile dimenticare quel periodo magico della loro vita: “Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”, ha confessato.

Emma, le parole su Stefano De Martino

Anche Emma qualche tempo fa, parlò della fine della sua relazione con Stefano: “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro”. Ovviamente, come tutti gli addii, non è stato facile affrontarlo, anche perché vissuto sotto gli occhi di tutti: “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico“.

Un riferimento chiaro alla liason amorosa con la bella showgirl argentina, che la cantante però non ha mai voluto commentare pubblicamente. “Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio. E aspettato di capire tutto lucidamente”.

Stefano e Belen, il loro amore e l’intimità

Durante la sua intervista De Martino non poteva non rispondere a qualche curiosità su Belen. La loro storia procede a gonfie vele, e i due oggi non potrebbero essere più felici e innamorati.

Aspetto che ha sottolineato anche lo stesso Stefano, che parlando di complicità ha spiegato: “La donna con cui è meglio l’intimità è quella che ho sposato e l’ho sposata soprattutto per questo”.