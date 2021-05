Stefano Coletti: “Con Elisabetta Gregoraci insieme da due mesi&#...

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Stefano Coletti parla per la prima volta dell’amore per Elisabetta Gregoraci, poi ci ripensa e cancella tutto. Il pilota ha sorpreso tutti negli ultimi giorni pubblicando nelle Stories di Instagram alcune foto con la showgirl. Scatti che confermavano la love story, sempre negata da Elisabetta, con il 32enne.

Nella Casa del GF Vip infatti la Gregoraci aveva fatto molto discutere per via di un possibile flirt fuori dal reality. Il nome di Stefano Coletti era spuntato dopo che sul bunker di Cinecittà era volato un aereo con uno striscione. La scritta: “Sei l’epicentro del mio terremoto”, aveva fatto pensare a una relazione fra Elisabetta e Coletti per via di un tatuaggio e di altri indizi.

La showgirl però aveva smentito con fermezza la storia d’amore, affermando di non saperne nulla. A distanza di mesi il colpo di scena con Coletti che ha postato alcuni scatti in cui i due sembrano felici e sorridenti. Le foto raccontano un legame fra Stefano ed Elisabetta, confermato anche dal post pubblicato poco dopo dal pilota di Montecarlo. Il 32enne ha infatti postato una foto in cui la Gregoraci lo bacia sulla guancia, difendendola dalle accuse ricevute dopo che la loro love story è stata svelata.

“Vedo tanti insulti – ha scritto il ragazzo -. Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”. La foto poco dopo è scomparsa, così come le sue parole.

Solo qualche settimana fa Elisabetta, ospite di Mara Venier, aveva svelato di cercare l’amore, ma soprattutto aveva ribadito il suo legame fortissimo con Flavio Briatore. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore infatti i due ex sono rimasti molto uniti per il bene del figlio Nathan Falco, così tanto da vivere a pochi metri di distanza e da trascorrere le festività insieme.

“È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo – aveva raccontato -. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose”.