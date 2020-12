Stefano Bettarini contro il GF Vip dopo la squalifica: “Sono in causa”

editato in: da

Stefano Bettarini torna ad attaccare il GF Vip dopo la sua squalifica e rivela di essere in causa con il programma condotto da Alfonso Signorini. L’ex marito di Simona Ventura ha fatto sapere su Instagram di essere passato alle vie legali dopo aver lasciato la Casa di Cinecittà a causa di una bestemmia. L’ex calciatore ha risposto a un fan che sui social commentava la mancata squalifica di Samantha De Grenet che aveva usato parole e frasi molto dure nei confronti di Stefania Orlando.

La showgirl non ha abbandonato il reality, come accaduto nella puntata precedente a Filippo Nardi, ma è stata ripresa da Alfonso Signorini. “Non so gli altri – ha scritto Bettarini -. Ma io sono già in causa… come vede non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”. Rispondendo a un altro follower, Stefano ha poi parlato del contratto firmato per partecipare al Grande Fratello Vip. “Possono eliminarti o per una parolaccia o una NON bestemmia o per un linguaggio poco consono al programma… – ha svelato -. Praticamente ti possono cacciare per quello che vogliono… loro!”.

Non è la prima volta che Stefano Bettarini commenta in modo piuttosto duro la sua squalifica dal GF Vip. Qualche tempo fa l’ex calciatore aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui aveva spiegato il suo pensiero. “Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché – aveva affermato -. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

Bettarini non ha mai fatto nomi, ma sin dal suo primo ingresso nella Casa del GF Vip si era parlato di un presunto flirt passato con Elisabetta Gregoraci, mai confermato. Stefano non è l’unico concorrente ad essere stato eliminato dal reality per alcune frasi. Ad abbandonare il loft sono stati anche Fausto Leali, Denis Dosio e Filippo Nardi.