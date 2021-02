Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Una serie di foto per dare un annuncio speciale e indimenticabile: sono quelle che ha pubblicato Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti per informare i suoi tanti follower di essere in dolce attesa.

Sonia Pattarino è un’influencer ed è nota al pubblico televisivo per aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice nella stagione 2018 – 2019 del tronista spagnolo Ivan Gonzalez (già noto per l’esperienza a Temptation Island Vip), con cui poi è stata fidanzata per qualche tempo.

E oggi ha ritrovato l’amore con il nuovo compagno Giovanni La Camera, ma non solo, perché insieme a lui sta costruendo una famiglia. Su Instagram infatti Sonia Pattarino ha condiviso con i suoi follower una serie di scatti in cui mostra l’ecografia e, dalle immagini, la coppia appare felice e innamorata.

Ad accompagnare le foto, e il video in cui si sente il battito del bebè, dolcissime parole piene d’amore e di felicità: “Parliamo d’ amore. Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me,che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei… la nostra principessa. La nostra vita. Mamma e papà ti aspettano”.

A corredo delle belle immagini Sonia Pattarino ha aggiunto alcuni hashtag da cui emerge anche la settimana di gestazione della influencer che si trova nella 16esima settimana di gravidanza. Se il periodo e il sesso del bebè in arrivo sono stati sveltati, ancora non è stato comunicato il nome scelto per la bimba.

Tantissimi i like e commenti al post, tra cui emerge anche quello del futuro papà. Momenti emozionanti anche per lui che ha voluto condividere un messaggio pieno di amore e gioia sul proprio account Instagram. Ex giocatore di calcio e titolare di un ristorante, Giovanni La Camera ha postato sul suo profilo social le immagini insieme alla compagna e una dolce dedica in cui ha ricordato tutta l’emozione nell’apprendere la notizia.

Sonia Pattarino è nata a Sassari nel 1987, sul suo profilo Instagram è molto attiva, ma sono poche le foto più private. Questa volta però ha voluto condividere con i fan tutta la sua felicità per l’attesa della figlia.