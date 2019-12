Sonia Bruganelli, il tenero messaggio su Instagram per la figlia

editato in: da

“Oggi nella mia testa ci sei solo tu”, Sonia Bruganelli dedica un post dolcissimo su Instagram alla figlia Silvia. Bionda come la sua mamma e sempre sorridente, è la primogenita nata dall’amore fra l’ex modella e Paolo Bonolis.

La coppia ha avuto anche altri due figli: Davide e Adele, mentre il conduttore è papà di Stefano e Martina, avuti dall’ex moglie Diane Zoeller. I due si sono sposati nel 2002 e da allora non si sono più lasciati, affrontando anche le prove più difficili. Silvia infatti è nata con una malformazione cardiaca che le ha causato diversi problemi. “Quando mi sono sposata ero incinta di tre mesi – aveva raccontato qualche tempo fa Sonia a Matrix -. Silvia è stata l’evento che ha sconvolto la mia vita. All’inizio ci ha spaventato, è stata un uragano nella nostra esistenza. Quando è nata aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire subito alcuni interventi”.

“Durante una di queste operazioni – aveva ricordato Sonia -, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo”.

Coraggiosa e forte, Silvia ha combattuto sin dai primi giorni della sua vita, ma oggi è una ragazza sorridente e felice. Qualche settimana fa, ospite a Verissimo insieme a Paolo Bonolis, Sonia era tornata a parlare dei suoi figli e in particolare della primogenita, sottolineando la sua grande sensibilità.

“Silvia è una ragazza che è contenta della felicità degli altri – aveva raccontato -, perché ha una grande sensibilità, provata da quello che ha vissuto. Però, non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza – aveva aggiunto -, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”.