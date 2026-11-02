Chi è Sofia Evita Cagno, la cugina di Annalisa che fa la cantante

Pochi lo sanno, ma Annalisa ha una cugina che fa la cantante ed è stupenda.

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Annalisa

Una grande passione per la musica, una voce splendida e tanta voglia di svelare il proprio talento: Sofia Evita Cagno è la cugina di Annalisa. Proprio come l’ex star di Amici, anche la giovane sta cercando di iniziare una carriera come cantante ed è già apparsa più volte in televisione.

La cugina di Annalisa (bellissima e cantante)

Classe 1985, Annalisa – vero nome Annalisa Scarrone – è arrivata al successo fra il 2010 e il 2011 grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua straordinaria carriera, la cantante ha scalato le classifiche con hit come Bellissima e Sinceramente, vendendo più di cinque milioni di dischi e registrando su Spotify oltre un miliardo di stream.

Annalisa è cresciuta a Carcare, paese in Val Bormida, e ha iniziato a studiare chitarra classica quando aveva solamente 9 anni. In seguito ha preso lezioni di flauto traverso e pianoforte, mentre quando aveva 14 anni ha iniziato a farsi seguire dalla vocal coach Danila Satragno.

Pochi lo sanno, ma Annalisa ha una cugina più piccola che ha una voce stupenda e che, proprio come lei, sogna di cantare nella vita. Si chiama Sofia Evita Cagno, ha 21 anni, e abita a Cairo Montenotte, paese che si trova vicinissimo a Carcare, in provincia di Savona.

In comune non hanno solo una voce stupenda e la bellezza nei tratti del viso, ma sono anche seguite dalla stessa insegnante di canto. Da anni infatti Danila Satragno segue anche Sofia Evita Cagno nel suo percorso di crescita artistica.

“Io sono più giovane di Annalisa – ha raccontato Sofia -, il mio percorso deve ancora iniziare e sarebbe una grande conquista, per me, arrivare a calcare solo la metà dei palchi che ha calcato lei. A partire da quello del Festival di Sanremo che, per una artista, è un traguardo. Ma ho fiducia, prima o poi qualcuno si accorgerà di me. Non ho nessuna fretta”.

Chi è Sofia Evita Cagno, da Sanremo Jr a X Factor

Sofia Evita Cagno ha iniziato a fare musica grazie al padre che fa il musicista e quando aveva solamente 8 anni la riprese in un video mentre cantava, pubblicandolo poi sui social. Da lì, come ha raccontato la ragazza, la scelta di rendere quella passione qualcosa di concreto e quotidiano.

Nel corso di questi anni la cugina di Annalisa ha avuto diverse esperienze, partecipando a festival e concorsi. Prima di tutto il Festival internazionale della musica di Monalvo, dove Roby Facchinetti notò il suo talento, facendole i complimenti. Nel suo curriculum anche il secondo posto a Sanremo junior nel 2015.

Non solo, la giovane cantante ha anche preso parte a X Factor in Romania. Una voce fatta per evitare di essere legata per forza al nome di Annalisa.

“Ho preferito andare all’estero – ha spiegato -, volevo esibirmi di fronte ad artisti di fama internazionale che non sapevano chi fossi. Desideravo essere valutata per la mia voce e solo per quella”. Sofia ha spiegato poi di aver tentato l’ingresso anche in altri talent, senza però parlare della sua parentela famosa.

“Tuttora a volte mi registro ai provini con i miei due nomi, Sofia Evita, come se avessi due personalità diverse – ha confidato -: molti pensano che il secondo sia il mio cognome e va bene così. Mi rendo conto che, in televisione, proporre al pubblico la “parente-cantante di Annalisa” sarebbe un elemento di interesse per il pubblico ma a me non interessa. Voglio emergere solo per quello che so fare e prima o poi succederà”.