Maggie Antonelli, chi è la sorella di Kimi che ha fatto impazzire il paddock

IPA Maggie e Kimi Antonelli

Città del Messico, domenica sera. Kimi Antonelli taglia il traguardo in terza posizione, alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, e a vent’anni diventa il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre. L’Italia aspettava questo momento dal 1953, dai tempi di Alberto Ascari. Eppure, qualche ora prima del via, fotografi e tifosi avevano gli obiettivi puntati su una ragazzina di undici anni.

Si chiama Maggie Antonelli ed è entrata nel paddock dell’Autodromo Hermanos Rodríguez tenendo il fratello per mano, con un abito ispirato al Día de los Muertos, la festa messicana dedicata ai defunti che colora la città proprio in questi giorni. Lui in jeans e maglietta personalizzata, lei con un look a tema che ha incuriosito tutti. In pochi minuti le immagini di Maggie Antonelli in Messico hanno fatto il giro dei social. Per Kimi, reduce da un’influenza che gli aveva fatto saltare gli incontri con la stampa del giovedì, quella mano stretta valeva più di qualsiasi portafortuna.

Chi è Maggie Antonelli, la sorella di Kimi

Maggie Antonelli ha nove meno del fratello Kimi, ed è cresciuta a Bologna in una casa dove i motori sono un affare di famiglia. Papà Marco è stato pilota e oggi guida l’AKM Motorsport, scuderia impegnata in diversi campionati GT e nella Formula 4 italiana; mamma Veronica lavora nella squadra di famiglia. Tra quelle mura Kimi torna a essere Andy, ed è con questo soprannome che lo chiama la sorellina.

Nell’ultimo anno il legame tra i due si è fatto ancora più stretto. Kimi ha raccontato che Maggie segue le gare con passione crescente e comincia a capirne perfino i dettagli tecnici, tanto da considerarla la sua sostenitrice più fedele. Il ricordo più dolce porta a Miami, dove lei era presente il giorno della vittoria: lo scatto fatto insieme nello stadio è diventato all’istante la sua foto profilo su WhatsApp. In primavera, per il suo compleanno, il pilota le ha dedicato una storia su Instagram con un bacio sulla testa e due cuoricini. E il 1° novembre, appena sceso dalla Mercedes, è corso ad abbracciare mamma, papà e lei, con le prime parole da iridato: “Ce l’abbiamo fatta”.

Cosa fa Maggie Antonelli: la ginnastica e il mercatino di Riccione

Il volante, almeno per ora, resta affare del fratello. La sorella di Kimi Antonelli ha scelto la ginnastica, una disciplina che lui descrive come più delicata, e mamma e papà hanno accolto la notizia con un certo sollievo: comprensibile, con un figlio che già sfreccia a oltre trecento all’ora.

Accanto alla grazia della palestra, Maggie nasconde uno spirito imprenditoriale che ha fatto sorridere mezza Italia. La scorsa estate, sulla spiaggia di Riccione, ha allestito un mercatino insieme a un’amica. Per attirare clienti ha giocato la carta più preziosa che aveva, proponendo le cartoline autografate del fratello, allora in testa alla classifica e già acclamato come l’erede di Ascari. L’offerta era irresistibile, due braccialetti e una firma di Kimi, e in un’ora il banchetto era vuoto. A raccontarlo, divertito e un po’ orgoglioso, è stato lo stesso pilota.

Ora che quella firma appartiene a un campione del mondo, viene da chiedersi quanto varrà la prossima cartolina. Intanto la piccola di casa Antonelli si è già presa la scena nel giorno più importante della carriera del fratello, e qualcosa ci dice che il paddock imparerà presto a conoscerla.