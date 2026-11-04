Ancora bambino, Kimi Antonelli fu attore e recitò in un film al fianco di Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Le inedite foto dal set di "Veloce come il vento"

IPA Stefano Accorsi assieme a Kimi Antonelli e altri piccoli attori

Tutti sanno chi è Kimi Antonelli. Il mondo intero lo ha acclamato come campione di Formula 1, il primo italiano a ottenere il titolo mondiale dopo più di 70 anni, e ad appena 20 anni. Non tutti però sanno che Kimi, oltre ad essere un asso dei motori, fu anche una piccola stella del cinema. Ancora bambino il futuro pilota fu attore e recitò al fianco di Stefano Accorsi. È proprio lui, parecchi anni dopo, a svelare le tenere foto dal set.

Kimi Antonelli nel film dedicato alle corse

Se Kimi Antonelli doveva recitare non poteva che farlo in un film ambientato nel mondo delle corse e girato proprio nella sua Emilia-Romagna. Si tratta di Veloce come il vento, noto anche con il titolo internazionale Italian Race, pellicola del 2016 diretta da Matteo Rovere e liberalmente ispirata alla vita del pilota di Rally Carlo Capone. Il padre di Kimi, mister Marco Antonelli, mise a disposizione della produzione le auto della propria scuderia, e anche il figlio, che nel film ha un breve cameo.

È un film che si sviluppa tra le piste, ma che racconta dell’amore tra due fratelli e di una rinascita. È la pellicola che ha visto l’esordio di Matilda De Angelis, che qui interpreta Giulia De Martino, aspirante pilota diciassette che, dopo essere rimasta improvvisamente orfana, si trova affidata a Loris, il fratello tossicodipendente ed ex pilota che non vede da dieci anni, cui da il volto Stefano Accorsi. Kimi Antonelli interpreta uno dei compagni di scuola di Nico, il fratello minore della protagonista.

Kimi allora aveva appena 9 anni, correva sui go kart e sognava di fronte alle imprese di campioni di Formula 1 che vedeva in tv. Allora non poteva sapere, seppur di certo ci sperasse, che anche lui, come il protagonista del film di cui faceva parte, sarebbe diventato veloce come il vento, e anche di più.

Stefano Accorsi ricorda i giorni sul set

A svelare agli spettatori poco avvezzi di cinema il passato da attore di Kimi Antonelli è stato Stefano Accorsi. Nei giorni successivi alla mitica vittoria del pilota, l’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un ricordo dei giorni di riprese. Lo scatto è tratto da una delle scene più divertenti del film, quella in cui Loris va a prendere il fratellino da scuola per poi portarlo a sorpresa, insieme a tutti gli amichetti, a fare un tuffo in piscina. C’erano solo loro, la piscina era chiusa, ma Loris aveva rubato la chiave.

Ripensando a quell’esperienza ormai lontana, Accorsi scherza: “Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!”. Per poi assumere i panni di tifoso sfegatato: “Forza campione! Continua a divertirti come fai”. Un pensiero anche a papà Marco e mamma Veronica, cui l’attore manda “un grande abbraccio”.

È giunto dunque il momento, per chi non lo avesse ancora fatto, di guardare Veloce come il vento e giocare a riconoscere il piccolo Antonelli sullo schermo. Lo sguardo è lo stesso di oggi, vispo e concentrato, ma al posto dei riccioli scuri c’era un caschetto biondino come richiesto dalla moda del tempo.