Marco Antonelli è l'amatissimo papà di Kimi, con un passato come pilota fatto di successi e sacrifici.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kimi Antonelli con il padre Marco

Dietro il grandissimo successo di Kimi Antonelli c’è la sua famiglia che ha sempre creduto in lui e l’ha aiutato a coltivare il suo talento. Il pilota di Formula 1 infatti è stato seguito da vicino nel suo percorso da entrambi i genitori e in particolare dal papà Marco Antonelli, ex pilota ed ex meccanico, ma anche team principal del motor sport.

Chi è Marco Antonelli

Marco Antonelli è una figura fondamentale per Kimi Antonelli. Non è solamente suo padre, ma la persona che, sin da subito, l’ha sostenuto, accompagnandolo verso la sua scalata nella Formula 1. Ha infatti seguito il percorso di Kimi da quando era piccolissimo, alimentando la sua naturale passione per le corse, sostenendolo senza però mai imporgli nulla. Ciò che la famiglia ha trasmesso al giovane pilota è soprattutto la mentalità. Kimi ha alle spalle un papà e una mamma che gli hanno insegnato l’umiltà e a non sentirsi mai veramente arrivato.

Marco Antonelli è stato per anni un professionista nel settore automobilistico. Classe 1964, per oltre trent’anni (dal 1986 al 2020) ha corso in categorie turismo e Gran Turismo, fra cui il Campionato Italiano Superturismo, ma anche l’Europeo Turismo e il Lamborghini Super Trofeo. Inoltre ha fondato il team AKM Motorsport, una famosissima scuderia attraverso cui coltiva i giovani talenti nei campionati Formula 4, GF e karting.

Kimi dunque è cresciuto immerso nel settore delle corse, sviluppando un amore e una sensibilità per la guida che poi gli hanno consentito di diventare un campione.

Proprio il papà, Marco Antonelli, ha raccontato di aver capito che avrebbe avuto davanti un grande futuro quando, a soli 10 anni, si mise alla guida di una Lamborghini. “A dieci anni, sempre in braccio a me, abbiamo fatto alcuni giri di pista ad Adria con una Lamborghini Super Trofeo – aveva raccontato qualche tempo fa l’uomo -. Io frenavo e acceleravo, lui cambiava marcia. A un certo punto ci siamo trovati davvero in sintonia, andavamo parecchio forte e siamo andati in sovrasterzo alla prima staccata della pista: lui l’ha controllato perfettamente, come uno che l’aveva già fatto decine e decine di volte. Lì mi sono reso conto del suo talento”.

La famiglia di Kimi Antonelli

Non solo papà Marco, Kimi Antonelli ha sempre avuto al suo fianco anche la madre Veronica. Sposata dal 1997 con Marco Antonelli, la donna ha sempre affiancato il marito nella gestione – sia operativa che amministrativa – di AKM Motorsport. Da anni è manager del figlio Kimi, curando i suoi interessi e la sua straordinaria carriera.

Veronica, proprio come Marco, ha sempre aiutato il giovane pilota a restare con i piedi per terra, nonostante il successo. Ha insistito affinché suo figlio terminasse gli studi, diplomandosi nel 2025, e gli ha insegnato a gestire nel migliore dei modi i soldi guadagnati.

Infine troviamo Maggie, la sorella minore di Kimi Antonelli, nove anni più piccola di lui. La figlia minore di Veronica e Marco non ha inseguito la passione per i motori, ma pratica ginnastica ritmica. Ha un legame speciale con suo fratello, che segue spesso e che lei chiama in modo affettuoso “Andy”.