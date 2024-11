Simone Biles stupisce con caschetto e abito metallizzato ai CMA Awards 2024

Fonte: Getty Images Simone Biles ai "CMA Awards 2024"

Chi ha detto che un’atleta da medaglia d’oro non possa stupire anche in argento? Lo ha confermato la campionessa di ginnastica Simone Biles che, presentandosi sul red carpet dei CMA Awards 2024, è apparsa bellissima sfoggiando un luminosissimo abito metallizzato.

L’atleta ha stupito tutti anche per un dettaglio legato al suo hairstyle: addio lunga chioma corvina e benvenuto caschetto.

Simone Biles sfoggia il caschetto ai “CMA Awards 2024”

Ci siamo abituati a vedere i lunghi capelli di Simone Biles stretti in un’acconciatura fatta di lacca e forcine per permetterle di attuare le figure più belle e meritevoli della ginnastica mondiale. Un look elegante e sportivo che l’atleta alterna, solitamente, a un hairstyle a capelli sciolti, lunghissimi, con riga centrale che oltre a incorniciarle il volto cadono leggeri sulle spalle.

Ai CMA Awards 2024, i premi dedicati ad artisti e radiodiffusori della musica country, Simone ha però stupito tutti sfoggiano un caschetto sbarazzino. Sul red carpet dell’evento di cui è stata presentatrice insieme a volti come Jeff Bridges, Katharine McPhee e Billy Bob Thornton, la campionessa olimpica è apparsa raggiante con la sua nuova acconciatura.

Fonte: Getty Images

Un cambio di stile che arriva dopo i commenti poco carini che la ragazza si è vista lasciare sotto alcuni post social durante l’estate e che criticavano i suoi capelli e a cui aveva risposto senza peli sulla lingua. A luglio, durante un viaggio in bus a Parigi, aveva infatti pubblicato delle storie in cui aveva commentato: “Non venite a spettegolare sui miei capelli. Sono stati fatti ma l’autobus non ha aria condizionata e fanno circa 9.000 gradi”.

Un tema che l’ha sempre toccata e con cui, nel corso del tempo, ha imparato a convivere: “Ero solita preoccuparmi che i miei capelli venissero considerati non professionali. Ma ora non me ne vergogno più” ha raccontato in un’intervista.

Simone Biles in abito metal ai “CMA Awards 2024”

Caschetto a parte, Simone Biles ha sfilato sul red carpet dell’evento con un incredibile outfit metallizzato. L’abito attillato con drappeggi laterali su braccia e fianchi e caratterizzato da monospalla annodato che le ha lasciato le spalle scoperte, ha abbracciato le curve dell’atleta regalandole un effetto luminoso e cangiante.

Smokey eyes e tacco a punta black hanno chiuso un look elegantissimo, impreziosito anche dalla luminosità dei gioielli sulla mano sinistra. Simone è apparsa piuttosto rilassata dopo le grandi soddisfazioni ottenute alle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui, ancora una volta, nel suo body di cristalli ha fatto brillare tutto il suo talento con determinazione e impegno.

Fonte: Getty Images

“Ora cerco di riposare il più possibile, ma è sempre divertente avere l’opportunità di venire e fare cose come questa perché è divertente camminare sul tappeto rosso e incontrare nuove persone. Mi piace.” Ha spiegato durante il pre-show.

L’atleta, apprezzatissima in tutto il mondo, ha portato avanti un anno piuttosto impegnativo: oltre alle Olimpiadi, ha lavorato al suo Gold Over America Tour e alla messa in onda di Simone Biles Rising, il documentario di Netflix che la vede protagonista.