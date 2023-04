Simona Ventura: “Mio figlio accoltellato, da lì è cambiato tutto”

La vita è un’altalena di alti e bassi. Vale sia per noi “comuni mortali” che per le celebrità che tanto amiamo e seguiamo con piacere, tra un impegno televisivo e l’altro. Simona Ventura è, senza dubbio, una di queste: una donna con una lunga carriera alle spalle ricca di soddisfazioni e successi, dal temperamento forte e con una voglia di mettersi in gioco che non si è mai estinta.

Gli stessi che le sono valsi l’appellativo di “Super Simo”, proprio come un’eroina dei fumetti che con i suoi poteri riesce ad avere la meglio anche nelle situazioni più difficili. La conduttrice ne ha ricordato una in particolare, che ha coinvolto il figlio Niccolò e che ha definito una sliding door che ha cambiato per sempre la sua vita.

Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini accoltellato

Impossibile dimenticare la notizia dell’accoltellamento di Niccolò, figlio di Simona Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini. Era una calda notte d’estate del 2018 e il giovane influencer, che sui social riscuote un grandissimo successo, si trovava all’uscita di una discoteca milanese dopo una serata di divertimento in compagnia di alcuni amici.

Lì si è consumata quella che a tutti gli effetti avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia. Come riportato dal Messaggero e da tutti i quotidiani quasi in tempo reale, il figlio della Ventura – allora diciannovenne – è stato aggredito da uno sconosciuto con diverse coltellate in seguito a una accesissima lite, solo perché Niccolò aveva tentato di difendere un suo amico dalla furia cieca di un gruppo di avventori del locale.

La notizia ai tempi aveva destato molta preoccupazione. Che possa accadere qualcosa di tanto terribile e pericoloso al proprio figlio o alla propria figlia è l’incubo di ogni genitore e possiamo soltanto immaginare cosa abbia provato Simona Ventura, ricevendo la fatidica chiamata che la informava di tutto questo.

Simona Ventura, il dolore da cui è cambiato tutto

Simona Ventura ha da poco festeggiato i suoi “58 anni sull’ottovolante“, come lei stessa li ha definiti con un lungo post su Instagram lo scorso 1 aprile. “Dal sogno di poter lavorare nel mondo dello spettacolo (e farlo a modo mio) ai momenti bui da cui però ho sempre trovato il modo e la forza di uscire. (…) In tutto questo su e giù nelle emozioni di una vita felice c’è però un filo rosso: Non ho mollato mai!“, aveva scritto.

Parole che fanno eco a quel che ha raccontato nella nuova intervista a Chi, su questo periodo d’oro che è anche un momento per fare dei bilanci, guardando al passato ma con il cuore rivolto come sempre al futuro. Super Simo sa di essere diversa da “quella del 2007 alla conduzione dell’Isola (…) vestita sempre di rosso”, soprattutto per le “grandi sofferenze” che ha vissuto. Il dolore per il figlio Niccolò che quella sera ha rischiato la vita, su tutte.

“Da allora a oggi è passato di tutto e ho passato di tutto. Anche grandi sofferenze: ma il dolore ti dà coscienza. E la grinta rimane immutata – ha detto nell’intervista, come riporta Gossip News -. (…) Lo sa? Ho una dote: penso che tutto quello che mi succede sia comunque nel segno del bene. Ma io ho avuto il dono più grande che una mamma possa avere: la vita salva di suo figlio che ha ricevuto 11 coltellate. Quel momento è stato veramente la sliding door della mia vita. Da lì è cambiato tutto, ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me, ho lavorato in un’altra maniera, ho creato le condizioni per incontrare Giovanni [Terzi, ndr]”.

Simona Ventura, la nuova vita al fianco di Giovanni Terzi

Una sliding door nel senso più profondo del termine, il momento da cui Super Simo è ripartita. Cominciando prima di tutto da sé stessa, dalle sue priorità e dal lavoro che tanto ama, e proseguendo poi con le persone più importanti della sua vita, “i miei figli, dei ragazzi straordinari, che hanno voglia di impegnarsi per i raggiungere i loro obiettivi”.

L’arrivo di Giovanni Terzi è stato, poi, quanto di più inaspettato e bello potesse capitarle in questo momento di transizione e cambiamento. La coppia ha iniziato insieme una nuova vita all’insegna della profondità dei sentimenti, del rispetto e della stima reciproci, che dovrebbero essere il sale di ogni rapporto.

“Lui è sensibile, è un intellettuale, è uno scrittore. Ha tirato fuori questo lato di me che va più nel profondo”, ha detto la Ventura. E adesso è pronta a coronare questo grande amore con le nozze, la cui data è ancora top secret.