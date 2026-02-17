Shia LaBeouf ha avuto una lunga serie di problemi con la legge: una carriera tra up e down segnati dalla rabbia e dalla lotta contro i demoni

Prima adolescente prodigio, poi star di Hollywood: Shia Saide LaBeouf è tra gli attori più conosciuti, ma la sua vita è stata tutt’altro che facile e “baciata” dalla fortuna. Nel corso della sua esistenza è stato arrestato più volte, come il 17 febbraio 2026, dopo che l’attore avrebbe, secondo i media americani, “terrorizzato New Orleans”. Sarebbe stato coinvolto in una rissa.

Shia LaBeouf, chi è l’attore arrestato

Shia LaBeouf ha preso parte a numerosi progetti a Hollywood: c’è chi lo reputa un attore talentuoso, ma a volte il talento è accompagnato da una serie di circostanze sfortunate e, in alcuni casi, non proprio facili. Tra up e down, da prodigio a star, e ancora a personaggio persino detestato, Shia LaBeouf ha alle spalle una storia di violenza, di abusi e scandali. Non ultimo l’arresto avvenuto a New Orleans nelle prime ore di martedì 17 febbraio: stando alle ricostruzioni condivise dai media americani, sarebbe stato arrestato dopo essere stato coinvolto in una rissa.

A condividere il filmato dell’arresto è stato TMZ: l’attore si trovava sul posto per fare il giro dei bar durante il tradizionale festeggiamento del Mardi Gras, il martedì grasso che segna la fine del Carnevale. Stando alle parole di uno dei buttafuori dei bar, LaBeouf era “aggressivo” e continuava a ripetere “sai chi sono?”, dopo che gli è stato negato l’accesso al locale. “Stava terrorizzando la città”, ha aggiunto il barista di un locale.

Nato l’11 giugno 1986 a Los Angeles da Jeffrey LaBeouf, ex clown professionista di origini cajun, e Shayna Saide, la carriera di Shia LaBeouf è costellata di successi incredibili, ma anche di una serie impressionante di scontri con la legge che sembrano non avere fine. Già nel 2007, a Chicago, il rifiuto di lasciare un emporio gli costò il primo arresto, un preludio a un decennio di tensioni.

Le risse sono state una costante: da quella a Sherman Oaks nel 2011 fino al Canada, dove scattò la violenza per una critica di troppo sulla sua recitazione in Transformers. Uno degli episodi più bizzarri risale al 2014, a Broadway: durante una replica di Cabaret, l’attore fu portato via in manette per aver fumato in sala e disturbato gli spettatori, dopo essere stato visto correre dietro a un senzatetto con la maglietta strappata. Di quell’enfant prodige della Disney, oggi rimane un uomo che ha provato a fare i conti con i suoi demoni, con la storia di suo padre e della sua vita, segnata dalla rabbia.

La fine dell’amore con Mia Goth

Era un segreto, ma poche ore dopo l’arresto è arrivata la notizia: Shia LaBeouf e Mia Goth si sono separati quasi un anno fa. Proprio LaBeouf si è trasferito a New Orleans dopo la separazione per trascorrere più tempo vicino alla famiglia. Dal 2012, l’ormai ex coppia ha vissuto dei momenti tra alti e bassi: le nozze erano arrivate nel 2016 ed erano persino state trasmesse su TMZ. Nel 2018 si sono separati, ma nel 2020 la crisi è rientrata e nel 2022 hanno accolto il loro primo figlio. La relazione sarebbe finita definitivamente nel 2025 e la notizia della rottura è stata un fulmine a ciel sereno.