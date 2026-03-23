Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: urla contro i passanti e vaga ubriaco

IPA Shia LaBeouf

Non è la prima volta che l’attore Shia LaBeouf finisce al centro della cronaca per fatti ed episodi allarmanti: da anni è nota la sua battaglia contro i disturbi mentali e frequenti sono state le denunce e gli arresti che lo hanno coinvolto.

In questi giorni, mentre si trova a Roma in occasione del battesimo cristiano, viaggio per il quale aveva tra l’altro dovuto chiedere un permesso speciale dal tribunale americano (a seguito di recenti arresti per aggressione), è finito di nuovo nel mirino per alcuni episodi preoccupanti: prima è stato visto aggirarsi in mutande per la hall del suo albergo, tra lo sgomento degli altri ospiti, poi inveire all’improvviso contro una ragazza seduta al tavolo di fianco al suo, nel dehor di un ristorante infinte aggredire verbalmente altri passanti, in evidente stato confusionale, probabilente ubriaco. Il tutto ripreso dal alcuni telefonini.

Shia LaBeouf: tutti i precedenti

L’attore ha una storia documentata di problemi legali che includono arresti per rissa, disturbo della quiete pubblica e accuse di violenza domestica.