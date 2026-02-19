Shia LaBeouf e Mia Goth separati da un anno in segreto, i motivi: “Legame complicato”

Shia LaBeouf e Mia Goth si sono detti addio da più di un anno, ma la notizia è arrivata solo dopo l'arresto dell'attore (ed è stato rilasciato)

Poche ore dopo l’arresto di Shia LaBeouf a New Orleans, avvenuto durante i festeggiamenti del Mardi Gras, è stata diffusa la notizia della separazione da Mia Goth, avvenuta in gran segreto un anno fa, nel 2025. I due avrebbero avuto un rapporto complicato da sempre, e in effetti la loro relazione ha subito parecchi stop nel corso del tempo.

Shia LaBeouf e Mia Goth si sono separati

La loro è stata una lunghissima storia d’amore, non priva, purtroppo, di difficoltà e tensioni. Dal 2012, Shia LaBeouf e Mia Goth hanno avuto una relazione ma, tra crisi e addii, sono sempre tornati insieme. Questa volta, però, non ci sarebbero i presupposti per ricominciare. Si sono sposati, hanno avuto una figlia, si sono lasciati più volte, l’ultima volta nel 2025, in gran segreto. La loro separazione non era mai stata ufficializzata alla stampa.

A confermarlo è stata una fonte a People: “La loro relazione è sempre stata complicata. Non andavano d’accordo e l’anno scorso hanno avuto molti problemi. Lei lo ama, ma non ha bisogno di lui. È molto indipendente. Ha la sua vita, la sua carriera e la sua priorità è la figlia. Shia ama la figlia e resta in contatto”, sarebbe stata proprio Mia Goth a suggerire a LaBeouf di trasferirsi nell’ultimo anno. Si è avvicinato a New Orleans, per stare vicino alla famiglia, ma è stato arrestato durante il Mardi Gras per aver “terrorizzato” la città.

L’arresto di Shia LaBeouf

L’ultimo arresto a New Orleans aggiunge un episodio a una cronaca già abbastanza densa di ombre della vita dell’attore, ex enfant prodige della Disney. Il rapporto della polizia descrive una dinamica ben precisa: Shia LaBeouf avrebbe colpito due uomini dopo essere stato allontanato da un locale. Un primo scontro, la fuga, poi il ritorno sul posto per colpire ancora. Una volta dimesso dall’ospedale per cure mediche, è finito in cella. Appena tornato in libertà, l’attore ha scelto di sbeffeggiare l’accaduto ballando tra la folla di Bourbon Street con i documenti del rilascio tra i denti, affidando ai social un selfie e un laconico messaggio di liberazione.

Questo caos pubblico fa da sfondo a un legame privato nato nel 2012 sul set di Nymphomaniac: Vol. II di Lars von Trier e segnato dagli eccessi fin dagli inizi. Tra litigi ripresi dalle telecamere, un matrimonio a Las Vegas e continui annunci di separazione seguiti da improvvise apparizioni con la fede al dito, la storia tra i due attori è come un labirinto senza via d’uscita. La nascita della figlia Isabel sembrava aver portato un equilibrio, smentito però dai fatti recenti.

Proprio Isabel, per Mia Goth, è “il dono più grande della mia vita”: aveva raccontato in un’intervista di essere soddisfatta della sua carriera, e che proprio il fatto di essere diventata mamma l’ha aiutata ad accettare ruoli nuovi e diversi. “Credo che diventare madre abbia influenzato molte delle mie scelte e abbia arricchito il processo. È un’esperienza davvero psichedelica avere una figlia. La stai crescendo, ma stai anche crescendo la versione di te che esisteva a quell’età”.