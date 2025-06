IPA Bianca Balti

La moda non dorme mai, neppure quella maschile. Dopo il Pitti Uomo di Firenze è arrivata la Settimana della Moda Uomo di Milano, con la presentazione delle collezioni per la primavera/estate 2026 dei più importanti brand del mondo del fashion. L’attenzione è tutta sulle passerelle, ma spesso a rubare la scena sono i vip in prima fila. Ecco gli ospiti famosi che hanno brillato per eleganza (pochi) e quelli che, al contrario, hanno optato per l’outfit sbagliato.

Bianca Balti è la regina della Fashion Week

Una dea è stata avvistata a passeggiare in mezzo a noi altri esseri umani per le vie del centro di Milano. Bianca Balti stavolta non ha sfilato, ma è stata comunque la regina della Fashion Week. La top model era splendida con un look decisamente a tema. Nella settimana dedicata alla moda uomo, Bianca ha optato per uno stile mannish, con un due pezzi dal taglio fluido e oversize che cade proprio come dovrebbe, in quel modo che rincorriamo tutte di fronte allo specchio ma il risultato, ahinoi, non è quasi mai quello sperato.

Per Bianca Balti, invece, risultare chic senza sforzo è qualcosa di innato. La modella è perfetta con il blazer indossato sulla pelle e i pantaloni palazzo, entrambi in un bel tono grigio antracite. L’abito è maschile, gli accessori ultra-femminili. Sensuali i sandali trasparenti, con la punta affilata e dettagli in argento, pensati per mostrare l’impeccabile pedicure con smalto nero. Nera anche la borsetta in vernice, rigida e in stile Anni ‘2000, come da ultime tendenze. Nessun’altro accessorio: niente gioielli, quasi non c’è neppure il make up. Quando si dice minimalismo, impeccabile.

Mahmood sbaglia la taglia

È sempre stiloso, affascinante, sensuale e irresistibile. Stavolta, un po’ meno. È tutto sbagliato l’outfit scelto da Mahmood per presenziare allo show Prada. A sembrare sbagliata è soprattutto la taglia dei jeans. Il cantante ha per caso dovuto infilare un corsetto settecentesco per riuscire a infilarli? Il lavaggio sbiadito, inoltre, non aiuta di certo a slanciare la figura. Il risultato è semplicemente strano: c’è qualcosa che non torna, ma non si capisce bene cosa.

Forse a stonare è la camicia da boscaiolo infilata nei pantaloni? Il colletto all’insù come i bulli delle medie? La canottiera bianca che fa capolino? Magari sono gli stivali a punta, che quasi strappano l’orlo per spuntare prepotenti dai jeans stretti alla caviglia. E cosa ci azzeccano, infine, gli occhiali da discotecaro Anni ‘2000 con il resto dei capi in stile cowboy? Alessandro, stavolta non ci siamo, ma siamo certi che ti farai perdonare prestissimo.

Michele Morrone non esce dal personaggio

Negli ultimi film in cui ha recitato (gli ultimi e anche i primi), Michele Morrone interpreta un boss mafioso di origini italiane. Anche alla settimana della moda, l’attore rimane nel personaggio e propone un outfit da vero gangster. Sarebbe piaciuto a Scarface il completo in raso lucido, con la giacca troppo stretta e i pantaloni troppo larghi. Degna di John Travolta ne La febbre del sabato sera è invece la camicia, anche questa cangiante, rosso fuoco e tenuta spudoratamente aperta sui pettorali. Le scarpe? Anche loro risplendono, così come l’acconciatura a base di gelatina. Gli occhiali serviranno a proteggerlo dai suoi stessi bagliori.

Stefano Accorsi, la normalità che piace

In un altro momento avremmo definito l’outfit di Stefano Accorsi banale, quasi noioso. Dopo la stravaganza dei colleghi che lo hanno preceduto, però, la classicità dell’attore si offre come una boccata di aria fresca. Ben venga il classicissimo completo blu, abbinato a un rassicurante beige e con le scarpe più scontante di tutte: dei bei mocassini in tinta. Meglio non esagerare, magari non si spicca, ma neppure si sbaglia, ecco cosa ci insegnano i look di Stefano e della moglie Bianca Vitali.