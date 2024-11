Fonte: IPA Margherita Buy e Sergio Rubini

“Ognuno ha qualcosa da confessare” è il motto de La Confessione, la trasmissione condotta su Rai3 dal giornalista Peter Gomez. E sul banco degli imputati, nella serata di sabato 2 novembre, si è trovato l’attore Sergio Rubini. Una lunga intervista in cui l’interprete che si prepara a vestire i panni del poeta Giacomo Leopardi è tornato a parlare del matrimonio con Margherita Buy, con parole non così gentili.

Il commento alle parole di Margherita Buy

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sa bene come provocare i propri ospiti e, a Sergio Rubini, ha mostrato un estratto della recente intervista di Margherita Buy a Belve. Spronata dalle grinfie di Francesca Fagnani, la pluripremiata attrice affermò: “Mio padre sicuramente non aveva una grande passione per Sergio. Ma neanche mia madre. Ma neanche mia sorella”. Per concludere infine: “Insomma è una persona complicatissima. Mi ha fatta soffrire molto”.

Era la prima volta che Rubini ascoltava le parole dell’ex moglie e, in un primo momento, l’attore è rimasto di sasso, “non avevo mai visto questa intervista, mi colpisce molto”. Superato lo shock iniziale, il regista commenta: “La Buy ha una grande passione per la commedia, sa bene cosa sono i tempi comici”. E ipotizza che si sia trattata di una messa in scena: “Preferisco pensare che in questa intervista non sia stata sincera e sia stata presa più dal mestiere dell’attore e che abbia voluto fare belle battute, piuttosto che dire la verità”.

Tutti gli amori famosi di Sergio Rubini

Sergio Rubini e Margherita Buy si conobbero ancora ragazzi, attori in erba, all’Accademia di Arte Drammatica. Si sposarono, giovanissimi (troppo avrebbe dichiarato lui in seguito), nel 1991. Due anni dopo arrivò il divorzio. La vita li ha allontanati, seppur spesso si sono ritrovati sul set. E, nonostante i sagaci commenti di Margherita, spesso Rubini ha ribadito la stima e l’affetto nutriti verso l’ex moglie: “Oggi abbiamo un buonissimo rapporto, – aveva detto sulle pagine di Vanity Fair – non abbiamo problemi quando lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com’era”.

Rubini, insomma, ha un bel ricordo di tutte le sue ex, ma la cosa non sembra essere reciproca. Asia Argento, che con lui ebbe una storia segreta, lo definì un “amore tossico”. Lui, nella sincera chiacchierata con Gomez, ha aggiustato il tiro: “Io lo definirei un amore notturno. Ci siamo visti sempre molto di notte, anche quando poteva essere vissuto alla luce del giorno è rimasto un tratto molto clandestino. Non lo definirei tossico, anzi quella storia probabilmente mi ha aiutato a liberarmi della tossicità della vita”.

Oggi, ormai da un quarto di secolo, Sergio Rubini è felicemente legato a Carla Cavalluzzi, di 17 anni più giovane e originaria dello stesso paesino in provincia di Bari in cui è nato il regista, “moglie e buoi…” aveva scherzato parlando della relazione al Corriere della Sera. Un amore familiare, Carla non solo è nipote di una delle migliori amiche della mamma di Sergio, ma anche ex amica d’infanzia di Margherita Buy, con cui giocava da bambina.