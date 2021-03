Serena Rossi, il bacio a Montalbano e la gelosia di Davide Devenuto

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Il bacio a Montalbano e la gelosia di Davide Devenuto: Serena Rossi si confessa dopo il successo di Mina Settembre e Canzone Segreta. Dopo gli esordi a teatro e nella soap Un posto al sole, già nel 2008 la conduttrice e attrice aveva stregato il pubblico seducendo il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Protagonista dell’episodio La vampa d’agosto, Serena Rossi aveva baciato Montalbano. “Mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane! – ha raccontato l’attrice, ricordando quel bacio -. Era la scena del bagno al mare di notte, l’abbiamo girata ad aprile! Zingaretti diceva: “Coprite la piccolina, coprite la bambina”. Ci portarono delle bottiglie d’acqua bollente. Fu molto protettivo. Comunque a me le scene di baci, d’amore, imbarazzano assai. Il nudo poi… più cresci e meno hai voglia di farlo. Ho detto a Elena Sofia Ricci: Non sai quanto t’invidio che fai la suora!”. Anche nella fiction Mina Settembre c’è una scena d’amore con Giuseppe Zeno, ma la Rossi ha svelato di aver chiesto una controfigura. “È una controfigura. Ho avvertito subito i miei genitori e mia nonna: “Vedrete un po’ di seno. Tranquilli, non sono io”. Ma gliel’ho detto, sono una mezza suora come Elena Sofia, sono vecchia”.

Serena è legata da diversi anni a Davide Devenuto, attore conosciuto sul set di Un posto al sole, da cui ha avuto il figlio Diego. L’attrice ha smentito la gelosia del compagno: “Ma su questa cosa ci giochiamo anche tanto – ha chiarito -. Sul set di Mina Settembre ho girato davanti a lui la scena in cui bacio Giuseppe Zeno. L’ho fatta, poi ho guardato Davide come a dire: Tutto a posto?. La regista è arrivata con le lacrime agli occhi: Serena, ma non è che se baci Giuseppe poi ti devi voltare verso Davide per chiedergli il permesso!”.

“La cosa che ci lega profondamente non è il nostro lavoro, che pure è una passione comune – ha aggiunto Serena Rossi parlando del compagno -. È la nostra vita normale, i valori come la famiglia, il bambino. L’altro giorno Davide, durante un’intervista, ha detto una cosa bellissima: “Se io in questo momento sto facendo meno di Serena, non è togliendo a lei il successo e l’entusiasmo che divento più felice”. Ma poi non è proprio nel suo carattere. Non lo fa con nessuno, figurarsi con me che ama. Inoltre non è vero. Davide ha tante cose, non ultima la società di produzione che abbiamo messo su insieme: sta presentando tanti progetti”.