Serena Autieri: “Io e Michelle Hunziker non abbiamo litigato ma mi manca tantissimo”

Da qualche tempo l'attrice e doppiatrice non si fa vedere in compagnia della showgirl svizzera: non ha presenziato neppure al suo ultimo party di compleanno

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Serena Autieri

Serena Autieri e Michelle Hunziker hanno litigato? Sono in molti a chiederselo dopo che le due non si mostrano più insieme da qualche tempo. Nessuna uscita o vacanza only girls come i vecchi tempi, nessuno scambio di dediche affettuose sui social. In molti hanno quindi pensato a qualche screzio tra le due. L’Autieri non ha neppure partecipato all’ultima festa di compleanno della Hunziker. Un indizio dopo l’altro che ha lasciato dunque intendere una certa tensione ma la verità è un’altra.

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono ancora amiche

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Serena Autieri ha assicurato di essere ancora molto amica a Michelle Hunziker. Ma, come spesso accade tra gli adulti, il tempo per vedersi, per condividere la quotidianità è piuttosto esiguo, tante volte del tutto inesistente. Entrambe sono prese dalle rispettive vite di mamme e artiste.

“Michelle mi manca tantissimo – ha ammesso Serena Autieri – Sui giornali hanno anche scritto: “Hanno litigato” perché magari non sono andata al suo compleanno, ma stavo sul set e non potevo. Purtroppo la distanza c’è… ma se non riesco a vedere mia sorella, che sta a Roma, a dieci minuti di distanza!”.

Oltre alla vita frenetica di entrambe, dunque, il problema è la distanza: Michelle Hunziker vive da sempre a Milano con Sole e Celeste, le bambine avute dall’ex Tomaso Trussardi, mentre Serena Autieri abita a Roma con il marito Enrico Griselli e la figlia di undici anni Giulia.

“Con Michelle siamo molto legate, ci sentiamo sempre, ci scriviamo, e ci sosteniamo a vicenda. Siamo l’una fan dell’altra ma è difficile vedersi se si vive lontane”, ha aggiunto l’Autieri. Ha inoltre svelato la canzone che rappresenta al meglio la loro amicizia che dura da tanti anni: Lei/She di Charles Aznavour.

“È una delle canzoni che in qualche modo ci rappresenta. Una serenata che ci siamo fatte perché ci siamo ritrovate a chiacchierare e a commuoversi per alcune cose. O a ridere da morire a crepapelle bevendoci un bicchiere di vino”, ha confidato la cantante, attrice e conduttrice napoletana.

L’amicizia tra Serena Autieri e Michelle Hunziker

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono amiche da oltre un decennio. Si sono conosciute in Alta Badia durante una vacanza di relax con le rispettive famiglie. Tra un’escursione e l’altra in montagna sono subito diventate inseparabili: è nato un rapporto unico e speciale. Ad unirle anche le figlie, che sono coetanee.

L’Autieri ha sempre parlato della Hunziker menzionando un’alchimia e un’empatia incredibili, come se si conoscessero da sempre. Serena ha definito più volte il rapporto con Michelle una vera e propria sorellanza. Le due condividono inoltre molti interessi in comune, tra cui lo sport. Entrambe sono molto competitive e spericolate. “Insieme ci divertiamo sempre”, hanno ribadito in più occasioni.

Qualche tempo fa, tramite una storia Instagram, Michelle ha smentito le presunte tensioni con l’Autieri: “Una volta all’anno puntualmente dicono che io e Serena siamo in crisi. Mi fa troppo ridere ‘sta cosa. Forse è dovuto al fatto che lei lavora tantissimo e io anche, che lei vive a Roma e io a Milano, ma quella tra me e Serena è un’amicizia che va oltre, è una sorellanza. Le sorelle si amano anche quando non possono vedersi spesso. Le voglio un bene dell’anima. È una bufala”.