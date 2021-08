Scarlett Johansson di nuovo mamma: è nato il figlio con Colin Jost

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Scarlett Johansson è diventata di nuovo mamma: l’attrice ha dato alla luce un maschietto, frutto dell’amore con il marito Colin Jost.

La Johansson e il comico del Saturday Night Live sono al settimo cielo: qualche settimana fa il magazine Page Six aveva confermato le voci che giravano già da qualche mese, ossia da quando l’attrice non aveva preso parte ad alcuni eventi promozionali per Black Widow, il film targato Marvel e distribuito da Disney di cui lei è protagonista e produttrice esecutiva.

A confermare i rumors è stato lo stesso attore, che sul suo profilo Instagram ha annunciato la nascita del suo primo figlio, scrivendo: “Ok ok abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo. Lo amiamo molto”. Per la Johansson si tratta invece del secondo figlio: l’attrice infatti è già mamma di Rose Dorothy nata dal matrimonio con il giornalista Romain Dauriac, durato dal 2014 al 2016.

Il magazine Page Six aveva rivelato in esclusiva la notizia della gravidanza lo scorso luglio e una fonte molto vicina agli attori aveva svelato: “Scarlett è incinta ma è rimasta molto tranquilla. Ha mantenuto un profilo molto basso”. Jost poi aveva confermato qualche giorno fa la bella notizia durante un evento, urlando al pubblico: “Stiamo per avere un bambino, è eccitante”.

Sempre molto riservata riguardo alla sua vita privata, non stupisce che la Johansson non abbia voluto divulgare la notizia, anche se alla fine la notizia è comunque trapelata, facendo impazzire i fan dell’attrice. La star di Avengers ha sposato con Colin Jost a ottobre del 2020 dopo tre anni di relazione. Colin è “molto affascinante, premuroso e romantico” a detta dell’attrice.

I due sono convolati a nozze con una cerimonia molto intima a New York. L’attrice ha detto sì per la terza volta dopo il matrimonio con Ryan Reynolds, durato dal 2008 al 2011, e quello con Romain Dauriac, padre della sua bambina Rose Dorothy, dal 2014 al 2017.

“Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend in una cerimonia intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19”, aveva fatto sapere Meals on Wheels America dalla propria pagina Instagram.

E adesso, dopo aver pronunciato il fatidico sì, adesso hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo del loro bambino.