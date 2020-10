Scarlett Johansson ha (ri)detto sì: terze nozze con Colin Jost

Scarlett Johansson si è sposata con il compagno Colin Jost, al suo fianco dal 2017. I due sono convolati a nozze con una cerimonia molto intima, a New York. L'attrice, classe 1984, ha detto sì per la terza volta dopo il matrimonio con Ryan Reynolds, durato dal 2008 al 2011 e quello con Romain Dauriac, padre della sua bambina Rose Dorothy, dal 2014 al 2017 "Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend in una cerimonia intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19", ha fatto sapere Meals on Wheels America dalla propria pagina Instagram, pubblicando la foto della Staten Island Ferry (il traghetto giallo che viaggia tra Manhattan e Staten Island, ndr) con la scritta «Jost Married», e invitando chi può a fare donazioni in questo momento così delicato.