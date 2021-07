Scarlett Johansson e il marito Colin Jost aspettano un figlio

editato in: da

Scarlett Johansson, i 36 anni di una diva stupenda

Scarlett Johansson è incinta, lei e il marito Colin Jost aspettano un bambino. A rivelarlo Page Six che ha ricevuto la conferma da diverse fonti. Le voci di una possibile gravidanza avevano iniziato a girare già da giugno, ovvero da quando l’attrice non aveva preso parte a diversi eventi promozionali per Black Widow, la pellicola – targata Marvel e distribuita da Disney – di cui lei è protagonista e produttrice esecutiva.

E quindi, se l’assenza dice di più di una presenza, il fatto che non fosse agli eventi ha fatto sorgere qualche dubbio, così come le sue poche apparizioni sempre virtuali e senza inquadrare al di sotto delle spalle.

A quanto pare la gravidanza sarebbe in stato avanzato, tanto che una fonte ha rivelato a Page Six che “il parto dovrebbe avvenire tra poco tempo”.

Tra le varie fonti ascoltate dal magazine, una ha anche rivelato che: “Scarlett è incinta ma è rimasta molto tranquilla. Ha mantenuto un profilo molto basso”. Di natura molto attenta alla propria sfera privata, non stupisce che l’attrice abbia voluto tenere per sé questo momento speciale, una notizia che però alla fine non è sfuggito ai media. Complice anche l’uscita (programmata per il 7 luglio negli Stati Uniti e il 9 in Italia), e la relativa promozione, di Black Winow il film incentrato proprio su Natasha Romanoff, il personaggio interpretato da lei

Classe 1984, attrice dal talento inequivocabile, è convolata a nozze con Colin Jost a ottobre del 2020 con una cerimonia molto intima, che era stata poi resa nota dall’associazione Meals on Wheels America attraverso la propria pagina Instagram. I due hanno coronato il loro sogno d’amore iniziato nel 2017 e ora, a quanto pare, sono pronti ad accogliere il primo figlio.

Scarlett Johansson, invece, è già mamma di Rose Dorothy nata dal suo secondo matrimonio, quello con il giornalista Romain Dauriac durato dal 2014 al 2016, la separazione è stata poi annunciata nel 2017. Precedentemente era già stata sposata una prima volta, dal 2008 al 2010, con il collega attore Ryan Reynolds.

Ora la storia d’amore con Colin Jost: la relazione tra i due procede a gonfie vele. A parlare della profondità del loro rapporto era stato proprio lo scrittore e attore: nel suo libro di memorie A very punchable face aveva scritto riferendosi all’attrice: “Ho incontrato qualcuno che amo. E con cui mi sento a mio agio più di quanto non sia mai stato prima”.

Per il momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della coppia.