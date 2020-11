Scarlett Johansson, i 36 anni di una diva stupenda

Tanti premi, una filmografia ricca di interpretazioni indimenticabili, una bellezza unica e l’impegno nel sociale: Scarlett Johansson è una diva. Nata a New York il 22 novembre del 1984 da un papà architetto e una mamma attrice e produttrice, il nonno paterno era un regista e sceneggiatore. Attrice eccezionale, con la recitazione ha fatto diventare realtà il sogno che aveva già da bambina. A quattro, infatti, ha iniziato a prendere parte ai primi provini per le pubblicità. Poi è stata la volta di quelli per produzioni di cinema e teatro e a 8 anni è salita sul palco con Ethan Hawke nello spettacolo Sophistry.