Sanremo 2022, Amadeus conferma: Fiorello ci sarà

Manca ancora un po’ alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma la curiosità cresce giorno dopo giorno. Dopo che Amadeus ha annunciato di aver accettato, per la terza volta di fila, il ruolo di conduttore e la direzione artistica, in tanti si sono chiesti se sarebbe stato di nuovo Fiorello ad affiancarlo. E, adesso, la risposta è arrivata.

Le scorse edizioni del Festival di Sanremo sono state un vero e proprio successo, e il merito non è stato solo dei cantanti in gara, ma soprattutto di Amadeus, che dopo qualche titubanza ha scelto di condurre la kermesse per la terza edizione di fila. E, al suo fianco, anche quest’anno, ci sarà Fiorello.

A confermarlo è stato Amadeus, che è stato intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il conduttore non ha lasciato spazio a dubbi: senza Fiorello non sarebbe risalito sul palco dell’Ariston. In nome dell’amicizia che li lega, così, è riuscito a convincerlo a riaccettare di nuovo il prestigioso, ma faticoso, ruolo di co-conduttore.

Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui – ha confessato Amadeus – ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui.

Amadeus, poi, ha approfittato dell’occasione per annunciare anche alcune novità a cui assisteremo nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Innanzitutto, come già annunciato, la gara delle nuove proposte non sarà parallela a quella dei big.

Il conduttore, in particolare, ha deciso di rivedere la predisposizione delle esibizioni. Le cover non verranno più eseguite nella terza puntata, cioè quella del giovedì, bensì il venerdì. Nella prima serata si esibiranno la prima metà dei cantanti in gara, e il mercoledì la seconda. Il giovedì, pertanto, sarà la serata in cui sarà possibile ascoltare per la seconda volta tutte le canzoni del Festival di Sanremo.

Amadeus e Fiorello, insomma, si stanno preparando per l’evento più importante della stagione televisiva. La curiosità, ora, è tutta sui dettagli: chi sceglieranno per affiancarli? Quali ospiti chiameranno per sorprendere i telespettatori? E, soprattutto, quale artista riuscirà a trionfare?