Sanremo 2021, Neffa sul duetto con Noemi: “Non ho sbagliato”

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 4 marzo: terza serata

Neffa commenta il duetto con Noemi a Sanremo 2021 e i problemi tecnici nati durante la loro esibizione. Nella terza serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, l’esibizione della cantante e del suo ospite è stata pregiudicata da alcuni difetti dell’audio.

Neffa e Noemi si sono esibiti all’Ariston sulle note di Prima di andare via, ma nella parte iniziare del brano l’artista ha cantato fuori tempo. La performance è stata aspramente criticata sui social e in tanti hanno accusato Neffa di aver rovinato il duetto, cantando fuori sincrono. In realtà il suo non è stato un errore, ma un problema tecnico causato dal computer. A spiegarlo è stato lui stesso su Instagram, dove ha espresso rabbia e delusione per l’esito di una performance che aveva tutte le carte in regola per conquistare Sanremo.

“So che in tv è sembrato che abbia sbagliato la mia canzone – ha detto -. Voglio dire che questa canzone l’ho cantata tante tante volte e è impossibile che la sbagli. Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base. Vabbè, è stato bello comunque esserci. Mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo, anche e soprattutto per Noemi che è superbrava, a fare bene la cosa. Vi garantisco che la stavo facendo bene, poi mi hanno detto che ero storto”.

L’errore nel duetto di Noemi e Neffa non è stato l’unico problema nella terza serata di Sanremo 2021. L’appuntamento con la kermesse è stato infatti ricco di imprevisti. Il microfono di Fasma ha smesso di funzionare, all’inizio di un duetto, mentre Zlatan Ibrahimovic è rimasto bloccato nel traffico a causa di un incidente, rischiando di arrivare in ritardo all’Ariston. Ad accompagnarlo è stato un motociclista e tifoso del Milan che l’ha portato sino al teatro di Sanremo. Fra i duetti più belli della serata quello di Ghemon con i Neri per Caso, mentre Achille Lauro ha cancellato critiche e dubbi sul suo talento, realizzando uno strepitoso quadro insieme a Monica Guerritore ed Emma Marrone sulle note di Penelope.