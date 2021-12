Samantha De Grenet in ospedale: come sta dopo l’operazione

Samantha De Grenet è stata in ospedale per un’operazione al menisco. L’intervento è andato bene, sebbene dovrà stare a riposo per un po’ di tempo. Da sempre conosciuta per il suo calore e affetto, non ha aspettato molto prima di condividere un messaggio con i follower su Instagram, prendendosi del tempo per ringraziare coloro che l’hanno sostenuta e incoraggiata durante questa fase della sua vita.

Samantha De Grenet, l’operazione al menisco: come sta

“E anche questa è fatta, un bacino a tutti e grazie per i messaggi che delicatamente mi avete mandato in privato. Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Grazie al Dottor Stefano Lovati: oltre che un caro amico, sei un professionista straordinario, e con te tutta la tua équipe. Sempre con il sorriso, think positive. Operazione al menisco”.

Un approccio incredibile alla vita, quello della De Grenet: una vera guerriera che non si piega di fronte a nulla, neppure a un’operazione. Del resto, è nella sua natura: una grinta d’altri tempi, vecchio stampo. Il suo atteggiamento verso le difficoltà ci ha sempre sorprese in positivo. Non si è mai lasciata abbattere dagli ostacoli.

Aveva già avuto problemi al menisco

Non è la prima volta per Samantha: aveva avuto problemi al menisco nel mese di maggio 2021. Dopo una visita specialistica, richiesta a seguito di un infortunio sportivo, si era dovuta mettere a riposo per un periodo, osservando l’utilizzo delle stampelle su prescrizione medica.

“Ufficiale”, aveva scritto ai tempi: “Dopo una visita, risonanza magnetica e ancora visite, il responso è: lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per un mese e tanta terapia. Ma, come sempre, va tutto bene!” Anche allora aveva mostrato un concentrato di forza e positività invidiabile.

Il supporto degli artisti a Samantha De Grenet

Il post su Instagram di Samantha De Grenet ha raccolto moltissimo sostegno e supporto, non solo dagli amici e dai fan, ma anche dagli artisti e dai colleghi. In tanti hanno voluto lasciarle un messaggio carino, esprimendo vicinanza dopo l’operazione. Da Alessia Ventura a Carolina Marconi, anche Nek, Angela Melillo e Sabrina Ghio le hanno dedicato un pensiero.

Il più bello, però, è stato di certo il commento di Andrea Pucci, che le ha detto che è una vera leonessa e che non sarà di certo quest’ultima sfida ad abbatterla. Dopotutto, la De Grenet ha sconfitto un tumore al seno, scoperto quasi per caso, dal momento in cui, come aveva svelato nel corso di un’intervista a Verissimo, la prevenzione è sempre stata al centro della sua vita.