Sabrina Ferilli batte Belen: l’abito a fascia è da capogiro

Tu Sì Que Vales, l’abito a fascia di Sabrina Ferilli oscura Belen

Sabrina Ferilli, gran capitano della giuria popolare di Tu Sì Que Vales si prepara a conquistare il pubblico nella puntata di sabato 30 ottobre con un abito a fascia, color cipria, che lascia senza fiato e mette in ombra anche Belen Rodriguez.

Sabrina Ferilli a “Tu Sì Que Vales”

Tu Sì Que Vales si avvicina al gran finale e per la settima puntata, in onda in prima serata su Canale Cinque il 30 ottobre, promette di meravigliare, divertire ed emozionare e non solo per le performance dei concorrenti. Come ad esempio quella di Idanna Abignente, che a 77 anni ha lasciato a bocca aperta la giuria dello show, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerby, oltre alla Ferilli. La donna si è esibita in una performance di pole dance, da fare invidia alle ventenni.

Sabrina Ferilli, l’abito a fascia

Nella puntata prevista per il fine settimana, un contributo non poco irrilevante a catalizzare l’attenzione del pubblico arriva da Sabrina Ferilli che si presenta in studio in tutta la sua bellezza con un look davvero conturbante. A 57 anni, l’attrice osa indossare un abito a fascia, color rosa cipria, senza spalline, che punta tutto sul décolleté e delinea esaltandolo il profilo del suo fisico scolpito. Un outfit che decisamente non è per tutto, ma che Sabrina sa portare con stile.

All’abito fasciante la Ferilli abbina un paio di scarpe dal tacco sottile e altissimo, rosa. Tra l’altro la scelta del colore è perfetto per l’incarnato bronzeo dell’attrice. Mentre, per aggiungere un tocco di sensualità in più, lascia i suoi lunghi capelli ricadere in boccoli sulle spalle.

Sabrina Ferilli, Belen e Maria De Filippi a confronto

Sabrina è un incanto e oscura perfino Belen che insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, introduce i nuovi perfomer. La showgirl, recentemente al centro della cronaca rosa per le voci su una presunta crisi con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna, ha invece optato per un outfit più minimal dove protagonista è una camicia in seta bianca con spacchi sulle maniche.

Mentre Maria De Filippi si presenta in studio con un top nero e pantaloni skinny in velluto di seta, bordeaux scuro, effetto eleganza assicurato.