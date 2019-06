Romina Power ricoverata in ospedale: cosa è successo e come sta

editato in: da

Romina Power è stata ricoverata in ospedale e ha subito un’operazione. A svelarlo è stata proprio l’attrice americana su Instagram.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha postato uno scatto in cui è stesa in un letto d’ospedale. Nello scatto si vede solamente la mano di Romina con la flebo inserita e il braccialetto con i dati anagrafici che indica il ricovero ospedaliero.

“Tutto bene quel che finisce bene! – ha scritto la Power -. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Il post ha destato grande preoccupazione fra i fan dell’artista e in tanti hanno commentato, chiedendo cosa fosse accaduto. Romina non ha risposto, ma fra i commenti apparsi sotto la foto è comparso anche quella della figlia dell’attrice, Romina Jr.

“Love you mommy – ha spiegato la ragazza -, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino” e poco dopo ha postato la stessa foto anche nelle Stories di Instagram con la scritta: “Strong woman”.

Accanto alla Power non c’era solamente Romina Jr, ma anche Cristel, mamma dell’amato nipotino che qualche tempo fa ha annunciato di essere di nuovo incinta. Non è chiaro cosa sia accaduto alla cantante. Potrebbe trattarsi di un’operazione programmata da tempo oppure, come temono molti fan, di un malore.

Per ora l’ex moglie di Al Bano Carrisi non ha svelato cosa è successo di preciso. Nel frattempo il triangolo che la vede coinvolta insieme al cantante di Cellino San Marco e a Loredana Lecciso è tornato al centro del gossip.

Qualche giorno fa la Power ha avuto un incontro imbarazzante con la showgirl pugliese che poco dopo ha lanciato un appello. “Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina – aveva detto al settimanale Chi -. Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi”.

“Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme – aveva aggiunto -. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.