Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Mario Biondi

Essere la moglie di una star internazionale senza diventare, a propria volta, un personaggio pubblico? Romina Lunari sembra esserci riuscita benissimo. Da anni al fianco di Mario Biondi, la donna ha costruito con il cantante una famiglia, diventando mamma di tre bambini e sposandolo nel 2023.

Una storia d’amore della quale si conoscono soprattutto le tappe più significative, complici la discrezione della coppia e la scarsa esposizione mediatica di lei. Eppure, tra una dichiarazione romantica dell’artista e qualche dettaglio sulle nozze, emerge il ritratto di un legame importante.

Chi è Romina Lunari e la storia d’amore con Mario Biondi

In un mondo in cui anche le storie d’amore delle celebrity finiscono spesso per diventare un racconto a puntate sui social, Romina Lunari rappresenta una rarità. Della sua biografia si conoscono pochissimi particolari: non ci sono informazioni certe sulla sua età, sul suo percorso professionale o sulle circostanze del primo incontro con il cantante siciliano.

A raccontare qualcosa della loro relazione è stato proprio Mario Biondi, che in occasione delle nozze aveva parlato del valore che attribuisce al matrimonio e alla parola data alla donna che ama. “Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo”, aveva confidato in un’intervista.

La coppia ha scelto la bellezza di Sorrento per celebrare il proprio amore. Il 16 settembre 2023 Romina Lunari è diventata ufficialmente la signora Biondi, durante una cerimonia dalle dimensioni decisamente contenute rispetto agli standard delle nozze vip. A condividere la felicità degli sposi c’erano, infatti, solo una quarantina di persone.

Prima ancora di indossare la fede, però, i due avevano già condiviso una delle esperienze più importanti della loro vita: quella di diventare genitori, per ben due volte.

La maternità e l’arrivo della terza figlia

Il primo capitolo della maternità di Romina Lunari risale al 2016, anno in cui è nato Milo. Nel 2020 è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo Mariaetna, il cui nome evoca la terra d’origine del papà.

La famiglia è cresciuta ulteriormente nel 2024, quando Romina e Mario hanno dato il benvenuto a Lua. Una nascita speciale per entrambi: per lei si trattava della terza esperienza da mamma, mentre il marito festeggiava l’arrivo della sua decima figlia.

Con tre bambini e un compagno la cui professione lo porta spesso lontano da casa, la quotidianità della donna è certamente lontana dalle immagini patinate dello showbiz. Anche perché ha sposato un uomo che aveva già sette figli, entrando così a far parte di una grande famiglia allargata.

Mario Biondi, le ex compagne e la gioia di essere papà di 10 figli

Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray, Louis Mario e Mia sono i 7 figli che il cantante ha avuto prima della relazione con Romina Lunari. Nel passato sentimentale dell’artista figurano la musicista parmigiana Monica Farina e la modella Giorgia Albarello, mamma di Mia.

Biondi ha raccontato con grande tenerezza il suo rapporto con i figli, divertendosi persino a trovare soprannomi per la sua numerosa famiglia: “La mia tribù, anzi a volte li chiamo ‘il piccolo paese’ o la ‘delegazione’. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d’amore per loro”.

Ora che il cantante si trova a dover sospendere temporaneamente i concerti per sottoporsi a un piccolo intervento, la vita familiare torna in primo piano. Accanto a lui, dal 2023 ufficialmente sua moglie, c’è quella Romina della quale il pubblico conosce poco e che, negli anni, ha mantenuto intatta la propria riservatezza.