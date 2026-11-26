IPA Mario Biondi

Cambio di programma per Mario Biondi che, con un videomessaggio pubblicato sui social, ha annunciato di doversi fermare per risolvere “un piccolo problema di salute”. Rinviati a gennaio 2027 i concerti di Genova, Cagliari e Sassari, ma non solo: l’artista siciliano ha dovuto rinunciare anche all’attesa tappa in Messico. Il suo ritorno sul palco è già fissato per il 10 dicembre a Padova.

L’annuncio di Mario Biondi su Instagram

La notizia è arrivata all’indomani del concerto al Teatro Golden di Palermo (in programma il 24 novembre) e ha sorpreso parecchio il pubblico. Pur non specificando la natura del suo problema di salute, Mario Biondi ha rassicurato tutti con tono sereno e con quel pizzico di autoironia che non gli manca mai, spiegando di aver provato a conviverci ma di essere stato costretto, alla fine, a fermarsi per prendersi cura di sé.

“Ciao a tutti. Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando… e a quanto pare è arrivato anche il mio momento! Purtroppo, qualche tempo fa è emerso un piccolo problema di salute che ho tentato, diciamo, di gestire e conviverci almeno fino alla fine di questo anno e del ventennale – scrive l’artista siciliano -. Purtroppo, però, ora sono costretto a fermarmi, necessito di un piccolo intervento e qualche giorno di riposo per recuperare”.

Mario Biondi, padre di dieci figli e sposato dal 2023 con Romina Lunari, si concede così qualche giorno di riposo per rimettersi in forze, nel bel. mezzo dei festeggiamenti per i vent’anni di Handful of Soul e di This Is What You Are, insieme al nuovo album in inglese Two Entities, uscito il 16 ottobre.

Rinviate tre date del tour

Questa pausa forzata si traduce, nella pratica, nel rinvio di tre date italiane che erano in programma il 28 novembre a Genova, il 30 novembre a Cagliari e il 1° dicembre a Sassari, oltre che nella cancellazione del live del 5 dicembre alla Feria Internacional del Libro de Guadalajara, in Messico.

“I prossimi 3 concerti previsti in Italia, a Genova, Cagliari e Sassari verranno recuperati nelle seguenti date: 20 gennaio 2027 Genova; 22 gennaio 2027 Sassari, 23 gennaio 2027: Cagliari – scrive ancora Biondi -. Mi dispiace invece per il concerto a Guadalajara, per il quale sono costretto a rinunciare, spero di avere un’altra opportunità per poter incontrare il pubblico messicano”.

“Ho cercato fino all’ultimo di andare avanti, ma è arrivato il momento di fermarmi. Ci rivediamo il 10 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox. Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l’affetto e la comprensione. A prestissimo!”, conclude.

Confermato dunque il rientro a Padova il 10 dicembre 2026, seguito senza variazioni dalle altre tappe di dicembre: il 12 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il 14 al Teatro Brancaccio di Roma, il 17 al Teatro Lyrick di Assisi e il 18 al Teatro Intred di Varese.

Come comunicato da Friends & Partners, i biglietti già acquistati restano validi per le date di recupero riprogrammate a gennaio 2027. A Genova lo spettacolo si sposta dal Teatro Carlo Felice al Teatro Verdi, mantenendo valida la nuova assegnazione dei posti ricevuta dagli spettatori, mentre restano confermati il Teatro Verdi di Sassari e il Teatro Massimo di Cagliari. Chi non potrà partecipare, ha comunque la possibilitù di chiedere il rimborso entro il 25 dicembre, tramite il proprio circuito di acquisto.