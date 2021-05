Rocío Muñoz Morales, il retroscena sull’amore con Raoul Bova: “Ho sofferto”

editato in: da

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

Oggi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, ma in passato hanno incontrato grandi difficoltà e, soprattutto, la diffidenza del pubblico. Si tratta di Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova, sempre estremamente riservati e protettivi verso la loro famiglia. Ora, però, l’attrice ha voluto raccontare a tutti il suo grande amore e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Rocío e Raoul si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio e non si sono più lasciati. Un sentimento estremamente forte, che li ha portati a costruire insieme una bellissima famiglia. Sono, infatti, genitori di due bambine: Luna, nata nel 2015 e Alma, nel 2018. La loro relazione, però, non è stata sempre tutta rose e fiori.

All’inizio della frequentazione, l’attore era ancora ufficialmente sposato con Chiara Giordano, dal quale ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, mentre Rocío era appena uscita da una storia complicata. Il gossip, così, ha preso il sopravvento, portandoli al centro dell’attenzione e facendoli finire anche in un turbinio di critiche e polemiche. In un intervista al settimanale ‘Confidenze’, l’attrice ha ammesso di aver sofferto molto i giudizi delle persone:

All’inizio ho sofferto tanto il fatto di essere vista come una donna senza valori. Raoul mi ha aiutata, tenendomi sempre per mano. Insieme abbiamo superato momenti duri, ma sapevamo che il nostro era un grande amore e infatti lo è ancora adesso.

Raoul, più grande della sua compagna di circa 17 anni, non facendosi scoraggiare dai pettegolezzi, è rimasto al fianco della sua Rocío, aiutandola a superare anche gli ostacoli più alti. Ed è proprio questo che ha permesso loro di costruire una relazione su basi solide e durature e, soprattutto, in cui regnano sani principi, stima e rispetto.

Il clima che si respira in casa, quindi, è ottimo. Rocío ama rendere felice l’attore e, per lui, ha anche imparato a cucinare piatti italiani. Raoul, dal canto suo, è riuscito ad instaurare un ottimo rapporto con la madre della Muñoz Morales. Per lui, ha affermato la donna, è quasi come una seconda madre.

Insomma, il rapporto tra Rocio e Raoul è più solido che mai. I due, però, non si sono ancora decisi a compiere il grande passo. L’attrice, che non nega la possibilità delle nozze, attende solo di ricevere la proposta. Arriverà a breve?