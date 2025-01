Fonte: IPA Chiara Ferragni

L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via e anche le più amate vip nostrane hanno lasciato i posti da sogno in cui hanno passato le loro vacanze natalizie per fare rientro alla loro vita quotidiana tra impegni televisivi e promozioni sui social networks. Chiara Ferragni ha lasciato i paesaggi innevati dove ha trascorso gli ultimi giorni per tornare nel suo ufficio milanese e anche la sorella Valentina ha raccontato l’ultima tappa del suo meraviglioso viaggio in Egitto con il fidanzato Matteo Napoletano.

Hanno salutato le ferie con dei post social anche Barbara D’Urso e Antonella Clerici, che è già tornata in tv con il suo È sempre mezzogiorno, ma non ha dimenticato i momenti spensierati in montagna degli ultimi giorni.

Chiara Ferragni, la riflessione dopo la vacanza sulla neve

Chiara Ferragni sembra finalmente vivere un nuovo periodo felice, dopo le tante difficoltà affrontate nell’ultimo anno. L’influencer, infatti, ha salutato il 2024 con grande commozione, anche se l’anno che è appena passato le ha portato diversi momenti complicati. Dallo scandalo Pandoro, all’indagine giudiziaria, fino al divorzio da Fedez, l’imprenditrice digitale ha svelato di aver fatto tesoro di quanto le è accaduto e di essere riuscita a trovare una nuova felicità.

A contribuire al suo stato d’animo positivo ci sarebbe anche il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera a cui sembra dedicata la riflessione post vacanze natalizie dell’influencer. Infatti, dopo giorni spensierati sulla neve, raccontati con diversi post Instagram, Chiara Ferragni ha deciso di fermarsi un attimo a riflettere e di raccontare quello che prova in questo momento.

L’influencer digitale ha condiviso una gallery di foto sul suo canale Instagram ufficiale con una didascalia che racconta, in parte, il suo ultimo anno: “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le vittorie che celebrerai nel tuo futuro”. Tra le varie foto della raccolta anche delle citazioni che parlano d’amore: “Con la persona giusta t’innamorerai anche di te stessa”, “Quello che arriverà sarà meglio di ciò che è stato” e “A ridere per le stesse cose ci si ritrova innamorati”.

Chiara Ferragni è tornata a Milano e ha già ripreso le sue attività lavorative: “Back to the office”, mostrando ai suoi affezionati followers il look in pelle nera scelto per la sua prima giornata in ufficio dopo le vacanze natalizie.

Valetina Ferragni, l’ultimo scorcio d’Egitto

Come la sorella, anche Valentina Ferragni ha terminato le sue vacanze e ha fatto rientro a casa. L’influencer ha salutato l’Egitto, in cui ha passato gli ultimi giorni con una storia condivisa sul suo canale Instagram ufficiale: “Ciao, ciao Egitto. Grazie per questi giorni stupendi”.

La più piccola delle Ferragni ha raccontato tutte le tappe della magnifica vacanza in compagnia del fidanzato Matteo Napoletano sui social networks e, in particolare, l’ultimo giorno di tour alle Piramidi di Giza: “Ultima tappa in Egitto. Pensavo di essere preparato per la grandezza delle Piramidi di Giza, ma niente avrebbe potuto prepararmi a quanto sono davvero stupefacenti. Queste meraviglie intramontabili mostrano piccoli siamo nella grande storia del mondo”.

Barbara D’Urso saluta il mare

Vacanze al mare anche per Barbara D’Urso che ha passato il Capodanno in compagnia di diversi amici. Anche la conduttrice televisiva, però ha dovuto salutare oggi il posto da favola dove ha trascorso gli ultimi giorni felici per tornare alla sua vita quotidiana. Per l’occasione la presentatrice ha condiviso degli scatti su Instagram: “Ciao ciao mare”.

In alcune delle foto Barbara D'Urso si è ritratta in compagnia dei suoi amici più cari in riva al mare. In seguito la conduttrice televisiva ha condiviso anche un mini video in cui intona la hit Il mare d'inverno di Loredana Bertè e racconta di stare bene: "Che felicità".

Antonella Clerici ricorda la montagna

È tornata a lavoro anche Antonella Clerici che ha intrattenuto i telespettatori con una nuova puntata di È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva, però, ha svelato su Instagram di star ancora pensando alla sua ultima vacanza sulla neve.

La presentatrice, infatti, ha condiviso uno scatto delle sue ultime ferie accompagnato dalla didascalia nostalgica: “Giornata di rientri e di ripartenze, ma io con la testa sono ancora sulla neve. Anche voi?”.