Tornano i Maneskin, ma non a Sanremo 2027: la verità sulla reunion

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IPA Maneskin

I Maneskin si riuniranno di nuovo, ma non a Sanremo 2027. Ormai è ufficiale: dopo una pausa in cui si sono dedicati alle carriere soliste, gli artisti torneranno sul palco insieme. Un ritorno attesissimo che però non avverrà, come era stato ipotizzato inizialmente al Festival condotto da Stefano De Martino.

La reunion dei Maneskin: quando e dove avverrà

Dopo mesi di nuovi progetti, indiscrezioni e ipotesi, è finalmente arrivato l’annuncio che i fan dei Maneskin attendevano da tempo. La band tornerà sul palco: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si riuniranno, ancora una volta, per una occasione speciale.

Non si tratta del Festival di Sanremo 2027, luogo in cui sono stati consacrati come star internazionali e band amatissima, ma un altra manifestazione particolarmente importante. Stiamo parlando del Coachella 2027, il famoso festival musicale che si svolge ogni anno in California.

La band è stata infatti inserita all’interno della programmazione ufficiale. Le date in programma, almeno per ora, sono due: il 10 e il 17 aprile. Il Coachella è legato alla storia dei Maneskin. Nel 2022 infatti il gruppo si era già esibito su quel palco internazionale dopo un periodo di grandi successi e concerti in giro per il mondo.

Il Coachella 2027 si svolgerà a Indio, in California, per ben due week end: dal 9 all’11 aprile e dal 16 al 18 aprile 2026. I Maneskin suoneranno nella giornata di sabato che avrà fra gli headliner Dua Lipa e SZA. Fra i nomi in programma troviamo anche Madonna che sarà nella Dance Tent, spazio in cui già nel 2006 si era esibita. Fra gli artisti più attesi anche Phoebe Bridgers, Daddy Yankee, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Robyn, Peggy Gou, Tiësto, Martin Garrix e Charlotte de Witte. Fra gli italiani, oltre ai Maneskin, ci saranno Giorgio Moroder e i Mathame.

I biglietti del Coachella 2027 saranno in vendita da venerdì 13 novembre alle ore 12. Si potranno acquistare, a partire da quella data, sul sito ufficiale della manifestazione, dove sono a disposizione anche vari pacchetti per trasporti e alloggi. L’ingresso principale avrà un costo a partire da 599 dollari, ossia circa 537 euro, mentre per il secondo week end il costo scenderà a 549 dollari. Come già accaduto in passato, le esibizioni si potranno seguire in streaming su YouTube.

I Maneskin a Sanremo 2027?

La questione Sanremo 2027 resta comunque aperta. Secondo alcune indiscrezioni il conduttore di Affari Tuoi starebbe lavorando intensamente con lo scopo di riportare all’Ariston i Maneskin. Il Festival, come ben sappiamo, andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2026. L’apparizione sul palco dunque dovrebbe avvenire circa due mesi prima del Coachella 2027. Per ora le conferme ufficiali non ci sono, dunque non resta che attendere per scoprire cosa succederà.

Prima dell’annuncio del Coachella, i Maneskin si erano già ritrovati per un’occasione speciale: il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi avevano infatti preso parte alle nozze celebrate a settembre 2026 a Montalcino, in Toscana. I quattro amici non avevano posato per una foto di gruppo, ma erano trapelate immagini dal party blindatissimo in cui Victoria, Ethan e Thomas si erano scatenati, festeggiando e divertendosi insieme a Damiano David e Dove Cameron.