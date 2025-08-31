Raphael Gualazzi, incidente sul palco: come sta il cantante

The show must go on, e gli artisti veri questo lo sanno bene. Raphael Gualazzi oggi sta bene, ma lo spavento resta. L’artista ha raccontato di sentirsi scosso ma grato per l’affetto del pubblico e per la rapidità dei soccorsi.

La sua ripresa immediata e la decisione di non cancellare i prossimi appuntamenti dimostrano la volontà di andare avanti. Ma cosa è successo?

L’incidente di Agnone Cilento, con il crollo improvviso di una struttura di ferro, resta sullo sfondo: ciò che conta adesso è che Gualazzi è illeso e pronto a tornare sul palco già stasera a Galatina davanti a un pubblico sold out.

Raphael Gualazzi, l’incidente durante il concerto

Raphael Gualazzi stava sul palco, come sempre. Il concerto si svolgeva nella piazza sul lungomare di Agnone Cilento, in provincia di Salerno, lungo via Marina, affollata di spettatori.

Tutto procedeva normalmente, ma la pesante struttura metallica che sorreggeva le luci del palco è improvvisamente ceduta e si è schiantata proprio vicinissima a Gualazzi, facendo scattare urla e panico tra il pubblico. Chi c’era ha raccontato che la trave è caduta pochi istanti dopo che l’artista si era spostato, risparmiandolo per una questione di centimetri. Non era il suo giorno.

Nonostante lo spavento, Gualazzi sta bene e lo dimostra il fatto che non ha cancellato i suoi impegni: questa sera sarà a Galatina per un nuovo concerto già sold out.

Il fatto che sia di nuovo sul palco dimostra che Gualazzi non ha riportato conseguenze fisiche e ha voglia di continuare subito la tournée, spinto anche dall’entusiasmo dei suoi fan.

La prontezza di Gualazzi e dei musicisti

Durante il fatto, anche i due musicisti che lo accompagnavano hanno abbandonato il palco, mentre gli addetti alla sicurezza facevano evacuare la piazza.

Nei video diffusi sui social si vedono l’artista e i suoi collaboratori che lasciano il palco con le mani sulla testa per proteggersi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’esibizione è stata interrotta immediatamente.

Le prime ipotesi parlano di un montaggio non perfetto della struttura o delle raffiche di vento che per tutta la giornata hanno sferzato la costa cilentana. Le autorità stanno cercando di capire meglio la dinamica, ma per chi c’era resta solo il ricordo di quel tonfo improvviso che ha gelato l’atmosfera.

Alcuni spettatori raccontano di raffiche davvero forti, anche se gli inquirenti sostengono che il vento, da solo, non può spiegare un cedimento così violento.

Le abitudini segrete di Gualazzi

Fuori dal palco, Raphael Gualazzi è un artista riservato, che ama restare lontano dal clamore del gossip. Nei tour si concede piccoli riti quotidiani: un tè caldo prima di esibirsi, una passeggiata per scoprire i centri storici delle città che lo ospitano, la musica jazz che lo accompagna ovunque.

Ama i vinili, i locali intimi e il contatto diretto con i fan, con cui non rinuncia mai a scambiare qualche parola dopo i concerti. E chissà, dopo quello che è accaduto ieri sera, magari aggiungerà un piccolo rituale contro la sfortuna.

Il comunicato ufficiale

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dallo stesso artista, che ha voluto fare chiarezza a seguito della vicenda, divenuta rapidamente virale. Il primo concetto trasmesso è tanto semplice quanto cruciale: “Stanno tutti bene”. Ciò comprende Raphael Gualazzi e tutti i musicisti della sua band.

Si legge poi che, al netto del grande spavento, il tour proseguirà senza alcuna interruzione. Nuovo live in programma stasera, domenica 31 agosto, confermato e già da tempo “sold out”.

“Il sollievo per l’artista e management è sapere che nell’incidente il pubblico non è stato coinvolto ma, allo stesso tempo, c’è il rammarico perché ad oggi ancora accadono episodi del genere che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto, chi vuole godersi lo spettacolo”.