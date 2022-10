Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales da Papa Francesco. L’emozione di lui fa (quasi) tenerezza

Fonte: Getty Images Venezia 79, Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: l’amore trionfa sull’ultimo red carpet

“Un incontro indimenticabile”, così lo ha descritto Rocío Muñoz Morales nell’ultimo post condiviso su Instagram. E non potrebbe esserci aggettivo più adatto: incontrare Papa Francesco è un onore che non capita di certo tutti i giorni, uno di quegli eventi che restano impressi nella mente e nel cuore, per tutta la vita. Con lei – immancabile – il compagno Raoul Bova, visibilmente emozionato al cospetto del Santo Padre come non lo avevamo mai visto.

Rocío Muñoz Morales, le parole per Papa Francesco

Mercoledì 19 ottobre 2022 resterà una data memorabile per una delle coppie più amate dello spettacolo. Dopo la (bellissima) sfilata di coppia sull’ultimo red carpet del Festival del Cinema di Venezia, stavolta Raoul Bova e la splendida compagna Rocío Muñoz Morales hanno avuto il privilegio di incontrare Papa Francesco. Proprio l’attrice ha voluto condividere questo momento “indimenticabile” con i suoi follower, pubblicando su Instagram alcuni scatti dell’udienza in Piazza San Pietro.

“Un incontro indimenticabile – ha scritto a corredo delle foto -, una sensazione indimenticabile, un uomo indimenticabile e le sue parole indimenticabili. Eterne… Che onore, che gioia Papa Francesco. Tutta la mia stima per quello che fa e per come lo fa. Con un amore raro, con un affetto smisurato nei confronti di tutti”. “Grazie per aver reso possibile questo momento”, ha poi aggiunto a conclusione del post, rivolgendosi allo psicoterapeuta e scrittore Salvo Noè e a Gianvito Casadonte, fondatore del Magna Graecia Film Festival che in più edizioni ha visto proprio la partecipazione di Rocío Muñoz Morales.

L’emozione di Raoul Bova al cospetto di Papa Francesco

La figura del Santo Padre è trasversale e abbraccia le genti di tutto il mondo. Non importa se si è cattolici o di altre religioni, c’è quell’aura di amore incondizionato attorno a Papa Francesco che riesce a coinvolgere anche chi abitualmente si definisce distante anni luce dalla Chiesa e dai suoi dettami.

Non è, però, il caso di Rocío Muñoz Morales. L’attrice ha parlato più volte del suo rapporto con la religione, reso ancor più solido al punto da tatuarsi sul corpo in modo indelebile proprio una figura del “pantheon” cristiano. Ne aveva parlato in un’intervista al settimanale DiPiù: “Un po’ di anni fa, quando ho avuto un grave problema familiare, alcune persone mi hanno consigliato di pregare Santa Gemma [Galgani, ndr]. L’ho fatto e mi sono recata anche al suo santuario, che è a Madrid. È un posto dove torno spesso. Ho portato anche il mio compagno e le mie figlie [Alma e Luna, ndr]”.

E infatti Raoul Bova anche in quest’occasione è stato al suo fianco, visibilmente emozionato in volto. Una cosa poi non proprio scontata, visto l’amplomb e l’immagine di uomo-tutto-d’un-pezzo a cui ci ha abituato. Lo sguardo che ha rivolto al Santo Padre fa quasi tenerezza, in una posa che esprime riverenza e rispetto verso un uomo tanto importante per la sua Rocío. Non ci è dato sapere (almeno al momento) cosa si sono detti nel breve incontro in Vaticano, ma vien da sé immaginare l’attore con voce tremante. La coppia è abituata ai red carpet e alle luci della ribalta, questo è certo, ma un evento del genere non è minimamente paragonabile a qualsiasi altro.