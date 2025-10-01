Raffaello Tonon senza filtri, la critica a Belen Rodriguez: “Miracolata”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Raffaello Tonon critica duramente Belen Rodriguez

Non passa mese senza che Belen Rodriguez finisca al centro di un nuovo dibattito. Tra le regine indiscusse del piccolo schermo, sempre divisa tra chi la ama alla follia e chi la critica senza sconti, la showgirl argentina continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo italiano.

Negli anni, tra copertine, interviste e social, Belen non ha mai avuto paura di dire la sua, né di affrontare giudizi spesso spietati. E proprio di giudizi si parla questa volta: a puntare il dito contro di lei non è un personaggio qualunque, ma un volto conosciuto della televisione: Raffaello Tonon.

Raffaello Tonon, il duro commento a Belen Rodriguez

Nel corso della sua carriera, Belen Rodriguez ha alternato traguardi importanti e momenti più turbolenti, costruendosi un percorso fatto di successi, ma anche di critiche costanti. Oggi, però, sembra attraversare una fase piuttosto positiva: presto diventerà zia con l’arrivo della prima bambina di Cecilia e Ignazio e le turbolenze che avevano messo a dura prova il rapporto tra sorelle sembrano ormai acqua passata.

Con un carattere così forte e diretto, Belen non ha mai avuto paura di confrontarsi con litigi e dibattiti anche molto accesi sia per quanto riguarda la sua vita privata sia quella professionale. E se le critiche continuano a rincorrerla, lei sembra aver imparato a conviverci senza dare troppo peso agli hater. “Gli hater li capisco: faccio la bella vita, ho una casa stupenda, un fisico pazzesco. Ci sta l’invidia!” aveva detto la modella in un’intervista del 2024.

Ed è proprio questa frase che ha acceso Raffaello Tonon. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra non aver apprezzato l’ironia di Belen e, a distanza di parecchio tempo da questa affermazione, ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua.

“Tranne il fisico, tutto il resto c’è perché ci sono i fan, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna. Qualora la modestia, facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe ad essere quello che è: una strafottente miracolata” ha commentato Tonon condividendo nelle sue storie Instagram la citazione della modella.

Tonon ha poi aggiunto: “Tra l’ironia e la tracotanza c’è un confine che è conosciuto da chi oltre al fisico spaziale e la casa stellare ha un cervello, nulla più, un cervello. Ma come si dice in romagnolo, traduco, ‘se non c’è non frigge”.

Raffaello Tonon, le critiche sul suo aspetto fisico

Ma, a quanto pare, nessuno è davvero immune agli hater, nemmeno Raffaello Tonon. Qualche settimana fa, l’ex gieffino ha annunciato insieme al suo storico amico di reality, Luca Onestini, un nuovo spettacolo teatrale.

Un progetto che li riporta insieme dopo l’esperienza nella Casa e che è stato svelato con un video sui social. Ma, oltre agli applausi, su Tonon sono piovute anche alcune critiche per via della sua forma fisica.

Tonon, fedele al suo stile diretto, non si è fatto intimidire e ha replicato subito:“È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti, bisogna però considerare i danni di ‘scheletro’ caso per caso. Mi è capitato di cadere a causa degli spintoni altrui, rendendo tutto più doloroso”.

Poi ha concluso con parole ancora più nette: “Per me, da qualche anno è finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo”.