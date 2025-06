Pietro Ghislandi, morto l’attore e comico di Striscia la Notizia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Pietro Ghislandi

È morto Pietro Ghislandi, attore e comico protagonista di tantissime trasmissioni televisive, fra cui Striscia la Notizia. L’artista, malato da tempo, è scomparso all’età di 68 anni.

La carriera di Pietro Ghislandi

Classe 1957, Pietro Ghislandi era nato a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. La sua carriera era iniziata negli anni Ottanta grazie al cabaret e al lavoro come ventriloquo.

Nel 1987 era arrivato alla finale di Fantastico 7, programma cult di Rai Uno, insieme al suo pupazzo Sergio. In seguito aveva iniziato a lavorare nel cinema come controfigura di Renato Pozzetto, recitando nel film È arrivato mio fratello.

Poco dopo era apparso in Grandi magazzini e in vari spot pubblicitari. Il successo però era arrivano con il film Soldati – 365 all’alba, in cui aveva interpretato il soldato Del Grillo, una recluta omosessuale, ottenendo un grandissimo riscontro da parte di critica e pubblico.

Dopo essersi iscritto alla scuola di teatro “Alle Grazie” a Bergamo aveva iniziato una carriera come caratterista, forte della sua recitazione surreale e delle capacità espressive.

Fra i suoi film più famosi ricordiamo Il muro di gomma di Marco Risi, ma anche I mitici – Colpo gobbo a Milano di Carlo Vanzina, Vajont e Porzûs di Renzo Martinelli. A sceglierlo anche Leonardo Pieraccioni, tanto da volerlo in molti dei suoi film, da Il principe e il pirata, a Il paradiso all’improvviso, passando per Ti amo in tutte le lingue del mondo e Il professor Cenerentolo.

Fra le sue esperienze anche quella di doppiatore con il cartoonist Bruno Bozzetto e vari personaggi della Disney, ma soprattutto la partecipazione a numerosi programmi Mediaset.

Non solo Drive In, ma anche Striscia la Notizia. La collaborazione più famosa – e di cui andava senza dubbio più fiero – è quella con Mel Brooks che incontrò sul set di Svitati, il film di Ezio Greggio, nel 1999 e di cui conservava foto postate su Instagram.

Il ricordo di Pietro Ghislandi

Una carriera fra cinema e tv quella di Pietro Ghislandi, ma il ruolo a cui l’attore era più legato è sempre stato quello del ventriloquo. Come ha raccontato anche all’Eco di Bergamo in un’intervista rilasciata qualche tempo fa.

In quell’occasione Ghislandi ricordò il momento in cui era convinto di aver finalmente raggiunto il successo: “Nell’ottobre dell’86, quando partecipai a Fantastico con il mio pupazzo Sergio. Nei tempi d’oro la Rai era una potenza – aveva svelato -, aveva a disposizione un sacco di soldi, faceva 25 milioni di ascolti a serata ed era vista anche oltre confine. Nei sei mesi che ho fatto Fantastico portavo a casa dieci milioni alla settimana, mi riconoscevano per strada e facevo spettacoli in tutta Europa. Lì ho messo da parte i primi risparmi per comprare la casa dei miei sogni a Ponteranica”.

Un volto importante nella storia tv e un personaggio unico che in queste ore stanno ricordando in tantissimi, fra colleghi e amici. E che di sicuro verrà omaggiato anche nella prossima puntata di Striscia la Notizia, programma a cui Pietro era molto legato e che ha fatto parte in modo indelebile della sua carriera.